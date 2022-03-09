LG الجزائر تشارك في معرض ديجيماكت

تشارك “LG الجزائر”، في معرض “ديجيماكت” تحت شعار “الرقمية في خدمة التسويق الإقليمي والحضري في عصر الألعاب المتوسطية في وهران”.

وتقدم LG، منتجات وحلول إلكترونية تجارية تساعد الشركات على أن تصبح أكثر نجاحًا. من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك أجهزة العرض. وشاشات العرض الرقمية للإعلان، والحلول المصممة خصيصًا لمختلف الأسواق والمجالات.

الشراكة نظام متكامل

يتمثل هدف “LG” في تعزيز تعاونها مع عملائها وشركائها. ومساعدتهم على تحسين مهاراتهم في مختلف التخصصات التي تشكل قطاعات أعمالها.

كما تقدم “LG” كل خبراتها لتحقيق هذه الغاية، من خلال تنظيم تدريب منتظم مع الحصول على الشهادات لجميع مكملي خدمات علامة “إل جي”. بحيث تتوج أعمالهم وجهودهم بالنجاح من خلال دمج منتجات “إل جي”.

كما ركزت “LG الجزائر” منذ عام 2020، على نشر الابتكارات الجديدة مثل أجهزة التلفزيون للفنادق. والشاشات وحلول العرض واللافتات.

شاشات عالية الدقة والنقاوة “UHD”

كما توفر شاشات “LG”، دقة وجودة صورة لم يسبق لها مثيل على شاشات العرض الرئيسية الأخرى في السوق. من خلال تعظيم فرص العمل من خلال حلول شاشات Ultra HD Standard Series.

الشاشة جدار الفيديو

كما يمكن تركيبه بسهولة في أي مكان، حيث تلعب اللافتات الرقمية من إل جي دورًا حيويًا في إشراك العملاء وتحسين المساحة.

LG تقدم شاشات LED

كما تقدم “LG ” أداءً مرئيًا واستقرارًا غير مسبوقين من خلال توسيع تقنية العرض الرائدة في الصناعة. لتشمل لافتات LED في البيئة الداخلية و الخارجية. عبر تصميمات مختلفة لمتطلبات العملاء، تأثيرات بصرية رائعة بمتانة عالية.

LG تقدم تلفزيون الفندق

علامة “LG ” هي الشريك الحقيقي لصناعة الضيافة مع تكنولوجيا لا مثيل لها. تم تصميم التكنولوجيا المبتكرة لأجهزة التلفاز التجارية من إل جي لتلبية متطلبات صناعة الضيافة.

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