“LG” الجزائر تضمن الحد الأدنى من خدمات ما بعد البيع

أعلنت شركة “ألجي إلكترونيك” الجزائر، التزامها طواعية بتنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة التي أعلنتها الحكومة بفرض الحجر الصحي الكلي والجزئي لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت ألجي في بيان لها، اليوم الخميس، أنها تلتزم بتسريح 50 بالمائة من الموظفين من أجل حماية صحتهم والمشاركة من جهتها في مكافحة هذا الوباء العالمي.

وكيفت ألجي تنظيمها مع الوضع الراهن، حيث أعلمت زبائنها بتوفير الحد الأدنى لخدمات ما بعد البيع خلال هذه الأزمة.

وفي غضون ذلك، سيتم غلق الشبكة الوطنية للعلامة التجارية ألجي، بشكل تدريجي.