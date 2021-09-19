“LG” تشارك في معرض سيفاك

شاركت الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة إل جي إلكترونيك في النسخة الثانية من المعرض الدولي للتهوية والتدفئة وتكييف الهواء (SIVECC) الذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد الرحمن رحال بالجزائر العاصمة، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 16 سبتمبر 2021.

وحسب بيان للشركة، يعد المعرض فرصة أساسية للمصنعين والموزعين المحليين والدوليين لحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لتعزيز وجودهم في السوق المحلية.

وفي هذا الصدد تسعى إل جي إلكترونيك جاهدة لتكون شريكًا موثوقًا به في جميع الصناعات، بما في ذلك التهوية والتدفئة وتكييف الهواء، من خلال فلسفة علامتها التجارية القائمة على قيم التكامل والخبرة والالتزام.

وكشفت إل جي إلكترونيك عن هدفها المتمثل في تعزيز وجودها في الجزائر من خلال مجموعة جديدة من حلول تنقية الهواء للمنشآت السكنية والمكتبية والتجارية.

هذا، ولإضافة قيمة للعملاء والشركاء المحليين، تقدم إل جي إلكترونيك حلولًا موفرة للطاقة ومُحسَّنة للأداء مراعية للجمال الداخلي وتنقية الهواء.

وفي هذا السياق، صرح عبد الكريم دولاش، المدير العام لشركة دولاتيك: “بمناسبة الطبعة الثانية لصالون سيفاك، تعرض دولاتيك أحدث الابتكارات التكنولوجية لشركة إل جي إلكترونيك العملاقة، فمن بين المنتجات المعروضة نجد مكيف الهواء المركزي باستهلاك منخفض للطاقة، وأيضًا مكيف الهواء المركزي الذي يشتغل أساسا بالغاز الطبيعي، مما يقلل من التأثير على البيئة، كما تعمل وحدة تبريد المياه أو شيلر بالمياه والتي سيتم طرحها الأخير في السوق المحلية قريبًا”.

بالإضافة إلى الأسطول الحالي من حيث الوحدات الداخلية، فإن الكاسيت الدائري يجمع بين الدقة والأداء، وهو مخصص بشكل أساسي للمساحات الكبيرة.

ويضيف عبد الكريم دولاش: “تتمتع كاسيت LG DUAL Vane بوظيفة تنقية ذكية وفعالة وسهلة الصيانة. فهي مزودة بزعنفتين على كل جانب من جوانب الوحدة، ويسمح الدرج المزدوج بالتحكم في تدفق الهواء بأكثر دقة ويقلل من استهلاك الطاقة. هذا، ويزيل نظام تنقية الهواء القوي المكون من 5 مراحل الجراثيم والروائح من الهواء مع إزالة الغبار الناعم بقدرة PM1.0. توفر أنماط التشغيل الستة والشباك الأكبر بنسبة 33٪ والمروحة ثلاثية الأبعاد والمبادل الحراري الأكبر كفاءة أفضل وأداء أعلى. يمكن الوصول إلى المكونات بسهولة من أجل تبسيط أعمال الصيانة للتقنيين.

ودعت الشركة، جميع المتخصصين في القطاع للحضور لزيارة المعرض واكتشاف أحدث تقنيات إل جي إلكترونيك في HVAC.

ولدى سؤاله عن خدمة ما بعد البيع، أجاب عبد الكريم دولاش: “شركة دولاتيك الشريك الرسمي لشركة إل جي إلكترونيك تقدم خدمة ما بعد البيع والصيانة المستمرة، بالإضافة إلى قطع الغيار الأصلية لجميع أجهزة إل جي إلكترونيك “.

وبين التقنيات الجديدة التي عرضتها إل جي إلكترونيك قال نسيم بوحبال، مهندس في إل جي إلكترونيك: “بمناسبة المعرض الثاني سيفاك، تقدم إل جي إلكترونيك أحدث التقنيات، من بينها أنظمة تكييف الهواء المركزية التي تغطي جميع أنواع المشاريع في السوق الجزائري وأنظمة عالية الأداء وكفاءة طاقة عالية. ففي ضل وباء كوفيد 19، ركزت إل جي إلكترونيك هذا العام على جودة الهواء الداخلي من خلال تقديم مجموعات لتنقية الهواء قادرة على تصفية الجسيمات الدقيقة حتى PM1.0 دون أن ننسى التصميم المتطور للأشرطة الدائرية الجديدة التي تنشر الهواء بأكثر من 360 درجة في الطريقة المثلى.

مضيفا: “كما قدمت إل جي إلكترونيك هذا العام أنظمة إنتاج المياه المبردة، وهذه الأنظمة مخصصة بشكل أساسي للمشاريع الضخمة، ولدينا أيضًا جميع السلسلات بمختلف الطاقات لجميع الاحتياجات، وتقدم أيضًا إل جي إلكترونيك نظامًا جديدًا يعمل بالغاز الطبيعي يوفر كفاءة كبيرة في استخدام الطاقة ويقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة، وأخيرًا، توفر شبكة خدمات ما بعد البيع الصيانة وقطع الغيار لجميع أنواع المنتجات على الصعيد الوطني”.

ومع قاعدة إنتاج راسخة وقدرة متقدمة، توفر إل جي إلكترونيك حلول HVAC فعالة للقطاعات التجارية والسكنية. تُظهر مجموعتها الواسعة من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المتطورة حقًا طموح إل جي إلكترونيك لتقديم الحلول المثلى لمجموعة متنوعة من الاستخدامات في الجزائر.

وأخيرًا، بفضل خبرتها الفنية وتقنياتها المتقدمة ، تقدم إل جي إلكترونيك دائمًا حلولًا موثوقة ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة، من أجل تزويد المستخدمين بالبيئات المثلى.