“LG”.. تطوير تقنية للإعتناء بصحة الأطفال بعد كل غسلة

نظمت “إل جي إلكترونيكس الجزائر”، حدثا خصصته للأمهات وصحة الأطفال، كما يشهد الحدث تنظيم ورشات عمل لرعاية الأطفال. في حين كانت هذه الورشات، من ادارة خبراء في المجال الطبي، حرصا من “LG” على رفاهية وسلامة الزبائن والأمهات والأطفال خاصة.

النهار اون لاين كان حاضرا في الحدث الذي نظمته “LG”، في العاصمة. وقبل انطلاق ورشات الخبراء، قدم مصطفى محمدي مسؤول العلاقات العامة في المؤسسة، لمحة عن الأخيرة والأرقام الاحصائية. كما تم تقديم خصائص غسالتي الملابس والأواني، ومميزات التكنولوجية التي تم ادرتاجها في هاتين الآلتين.

وقال خبراء في المجال الطبي بعلامة “LG”، إن الحفاظ على النظافة المنزلية الجيدة، يساهم بشكل كبير في تحسين رفاهية الفرد. كما تلعب الأجهزة المنزلية دورًا مهمًا في يوميات المرأة وحتى الرجل لأنها تستطيع التعامل مع الكثير من الملابس والأطباق في وقت واحد. وتسمح أيضا بتوفير الوقت الذي يمكن استخدامه لأشياء أخرى.

خبراء “LG” يحذرون من المواد الكيماوية وينصحون بالتعقيم الجيد

وحذّر الخبراء، من استعمال المواد الكيميائية في تنظيف الملابس والأطباق خاصة التي يستعملها الأطفال. وفي هذا الإطار طوّرت “LG” تقنيات لتنظيف الملابس والأطباق بالاعتماد على المنظفات الكيميائية بشكل أقل.

حيث توصل خبراء “إل جي إلكترونيكس”، إلى اختراع تقنية STEAM، والذي وصفه الخبراء أنه ابتكار يمكن إنشاؤه بسهولة بالمنزل.

كما نصح خبراء الطب خلال الورشات، باستخدام البخار العالي في تعقيم الملابس بعد كل غسلة، الأمر الذي توفره غسالات “LG” المطورة. حيث تستخدم “إل جي” بخارًا طبيعيًا وقويًا لقتل البكتيريا والجراثيم التي تتطلب منظفات.

وقال القائمون على الورشات، أن الملابس والأفرشة تكون فيها حشرات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة. ولهذا الغرض تم تطوير غسالات “LG” وإنشاء “TrueSteam” بدرجة حرارة عالية عن طريق غلي الماء مباشرة.

كما يكون الماء في غسالة الأطباق وغسالة “LG. TrueSteam” ساخنا بدرجة كافية لاختراق الأوساخ والشحوم. وهذا من أجل إزالة البقع التي يمكنك رؤيتها والجراثيم التي لا يمكنك رؤيتها.

ويقضي TrueSteam على جميع البكتيريا تقريبًا، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتسمم الغذائي. مع إزالة بقايا الطعام المتقشرة والبقع العنيدة ، حيث تصل إلى 99.99 بالمائة كحد أدنى عند استخدامها في دورة التطهير.

ويعاني، الأطفال حديثي الولادة أو الذين يتجاوزون 4 سنوات من الحساسية التي قد تؤدي الى ظهور أمراض الربو. في هذا الخصوص اعترفت منظمات عالمية موثوقة مثل مؤسسة الربو والحساسية الأمريكية (AAFA) بتوافق جهاز “LG” مع مرض الربو والحساسية” .

كما اعتمدته مؤسسة Aller-gyFoundation البريطانية (BAF) للحد من 99.9٪ من مسببات الحساسية “عث الغبار”.

في حين أثبتت تقنية غسالتي “LG”، فعاليتها في إنعاش ألعاب القطيفة وحقائب الظهر الخاصة بالأطفال. كما انه يزيل نظام العناية بالملابس الجراثيم والبكتيريا الموجودة عادة في الملابس. وتتيح تقنية STEAM لأي شخص يتطلع إلى تبني أسلوب حياة أكثر صحة، بإنشاء منزل أكثر صحة.

وهذا من خلال التطبيق المبتكر للحلول الطبيعية مثل البخار، تستطيع أجهزة “LG” توفير راحة البال بعيدا عن المواد الكيميائية.

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