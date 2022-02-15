LG: تعرف على تكنولوجيا Oled.. نظرة على مستقبل التلفزيون

مع ظهور الهواتف الذكية، إلى جانب سهولة الوصول إلى الإنترنت، أصبحت أجهزة التلفزيون من الطراز القديم.

وإلا أنه، وبفضل التقنيات الثورية، سرعان ما استعاد التلفزيون الوانه بحيث يمكنه الآن التباهي بقدرته على اللعب في ساحة بطولات الدوري الكبرى.

ومع السرعة التي تتطور بها هذه التقنيات، قد نجد أنفسنا سريعًا وقد تجاوزنا الزمن في رفوف أجهزة التلفزيون.

إذا كان الجميع يعرف ما هو تلفزيون LED، فإن الكثيرين لا يزالون غير مدركين للقفزة النوعية التي تقدمها تقنية OLED فالمصطلحات تتشابه بالتأكيد، لكن التجارب تختلف.

فإذا كان LED (light emitting diode) هو الجيل الثاني من شاشات LCD. فإن أجهزة التلفزيون المجهزة بتقنية Oled(الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء – الصمام الثنائي العضوي الذي ينبعث منه الضوء) هي قمة الراحة البصرية.

بينما تستخدم شاشات LED نظام الإضاءة الخلفية الموجود على الحواف أو على الجزء الخلفي لتوليد ضوء وحدات البيكسل (Pixel)الخاصة بها. فإن أجهزة التلفزيون Oled مجهزة تمامًا بوحدات البيكسل العضوية، حيث ينتج كل منها الضوء الخاص به.

وإذا كان هذا يبدو معقدًا بعض الشيء، فهو في الواقع عكس ذلك تمامًا. إذ تعمل تقنية OLED على تبسيط تشغيل أجهزة التلفزيون قدر الإمكان. إنها قفزة حقيقية ولكن ببراعة. مع عدم وجود أنظمة الإضاءة الخلفية ، تصبح أجهزة تلفزيون OLED أرق ، ولكن هذه ليست ميزتها الرئيسية.

ويكمن العنصر الاساسي لمنظوم “أوليد”Oled” في جودة الصورة. بفضل وحدات البيكسل “الذاتية”، توفر أجهزة تلفزيون OLED تباينًا مثاليًا. لا سيما من حيث اللون الأسود المثالي والأبيض الساطع، ولكن أيضًا عبر الألوان التي يمكن وصفها بأنها زاهية.

أخيرًا، توفر أجهزة تلفزيون OLED راحة المشاهدة من أي زاوية. بحيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بفيلمهم أو فيلمهم الوثائقي بنسبة 100٪. أو لعب لعبة الفيديو أو مشاهدة توقعات الطقس، دون أن تكون أمام الشاشة. كما توفر شاشات OLED %.HUD ? تجعلها أكثر مرونة.

من هو القائد في oled؟

تم تكريم أجهزة تلفزيون LG OLED من قبل خبراء الأفلام في حفل توزيع جوائز Emmy® السنوي الثاني والسبعين للتكنولوجيا والهندسة.

LG ، ليس أكثر ولا أقل ، التلفزيون الأكثر حصدًا للجوائز في العالم.

بفضل تقنية Oled ، التي تحتوي على وحدات بيكسل ذاتية الإضاءة، يمكن تشغيل وإيقاف أجهزة تلفزيون LG للحصول على لون أسود مثالي مع تباين غير محدود وألوان واقعية.

كما تعتمد LG على أحدث حلول “دوبلي” Dolby على جانب الصورة، يسلط الضوء على Dolby Vision iq. الذي يستخدم البيانات الوصفية بالإضافة إلى مستشعرات الضوء المدمجة في التلفزيون. من أجل تحسين جودة الصورة وفقًا لنوع المحتوى والبيئة المحيطة. ومن ناحية الصوت ، يعتمد على تقنية Dolby Atmos لتقديم صوت غامر ومتعدد الأبعاد.

كما لو أن ذلك لم يكن كافيًا ، قامت LG أيضًا بدمج تقنية HDR الخاصة بها. والتي تستخدم بيانات وصفية ثابتة لإنشاء hdr 10 pro الذي يضبط اللون والسطوع. بفضل هذه المجموعة المتطورة ، تقدم LG رؤية حقيقية على لمستقبل.

ما هو أحسن خيار للاعبين؟

بفضل خياراته ونماذجه وتكوينه العديدة المخصصة للألعاب، يعتبر تلفزيون lg oled التلفزيون بامتياز من حيث الألعاب. متوافق مع nvidia g-sync ، وبفضل g-sync ، تصبح ألعاب الكمبيوتر أكثر وضوحًا وسلاسة مع تقليل التلعثم والتأخر والوميض.

مع وقت استجابة لا يتجاوز 1 مللي/ثانية، تزيد هذه التلفزيونات بلا شك من فرص انتصار مستخدميها. كما أنها تحمي من الضوء الأزرق بفضل وضع hgig الذي يحسنها ويعرض كل لعبة بأفضل ميزاتها مع الحفاظ على الراحة البصرية.

ميزة أخرى هي أنه في قلب كل تلفزيون LG OLED يوجد معالج من الجيل الرابع ai 4k α9 gen4. وهو شريحة ثورية تستخدم خوارزميات التعلم العميق لتحليل المحتوى وتحسينه.

بالإضافة إلى جميع المزايا المذكورة أعلاه، توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة تعديلات تلقائية للصور والصوت. مما يجعل أي مشاهدة تجربة فريدة ومذهلة. كما أنها تحتوي على lg think Q، وهو معين صوتي يساعد في التحكم في جهازك. عبر الأوامر الصوتية من خلال شاشة رئيسية جديدة تمامًا.

أضف إلى كل هذا جهاز التحكم عن بعد السحري الجديد الذي يتميز بتصميم مريح يجعل من السهل التعامل معه. ونظام التأشير والتمرير الذي يسمح بإجراء عمليات بحث أسرع. وأيضًا AI المدمج الذي يوفر وصولاً سهلاً إلى الخدمات و magictap. وهي خدعة ذكية جديدة الذي يربط هاتفك بالتلفزيون الخاص بك.

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