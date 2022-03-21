LG تعزز ريادتها في توصيل السيارات بتقنية 5G

تواصل إل جي إلكترونيكس “LG Electronics” الارتقاء بمستوى سوق اتصال السيارات من خلال الصفقات الموقعة مؤخرا لتوفير حلول تقنية 5G لشركات صناعة السيارات الأوروبية المتطورة.

كما تعتبر LG لاعباً أساسياً في مجال تقنيات الاتصال عن بُعد، والذي يجمع بين العديد من التخصصات.، بما في ذلك تقنيات الاتصالات وقطع غيار السيارات. وقد أثبتت حلول مكونات المركبات من إل جي (VS) أنها تمتلك المعرفة والخبرة التكنولوجية. لقيادة صناعة السيارات في عصر شبكات الجيل الخامس 5G.

ووفقا لشركة أبحاث السوق Strategy Analytics، سيتم تزويد حوالي 67 مليون مركبة جديدة في جميع أنحاء العالم بتكنلوجيا الاتصال عن بُعد بحلول عام 2026.

ومن المتوقع أن تمثل وحدات الاتصالات عن بعد 5G، التي تم طرحها العام الماضي فقط. أكثر من 25٪ من إجمالي سوق الاتصالات عن بُعد للسيارات بحلول عام 2026.

وبفضل تقنياتها الأساسية المتطورة وبعيدة المدى، حققت إل جي ميزة تنافسية في معايير الجيل الخامس. والتي تمثل ما يقرب من 10 ٪ من موافقات براءات الاختراع القياسية العالمية لشبكات الجيل الخامس 5G وتحتل المرتبة الثانية في العالم.

وانطلاقا من أنظمة المركبات (V2X) إلى الأجهزة والبرامج وبوابات الاتصال المدمجة داخل السيارة. توفر ابتكارات LG الرائدة في مجال الاتصالات عن بُعد 5G مستوى جديدًا من الاتصال والسلامة على الطريق.

كما أن أحد المكونات الأساسية للمركبات ذاتية القيادة، يتيح V2X للمركبات خاصية التواصل في الوقت الفعلي. مع المركبات الأخرى والمشاة القريبين والهياكل الأساسية لخلق بيئة أكثر أمانًا للجميع.

ما يعد اقترابا من عتبة المستوى 4 من جمعية المهندسين المستقلين (SAE). حيث لم تعد المركبات ذاتية القيادة تحتاج إلى تفاعل بشري للعمل. فإن تكنولوجيا 5G-V2X لشركة LG توفر سرعات أكثر اتساقاً لنقل بيانات المركبات.

المركبات قادرة على التعرف والتفاعل الفوري مع مجموعة متنوعة

كما تعني الاتصالات الأسرع والأكثر استقرارا أن المركبات قادرة على التعرف والتفاعل الفوري مع مجموعة متنوعة. من ظروف المحيطة بها علو مستوى الطريق بالإضافة إلى مواقف القيادة.

في حين تستطيع تكنولوجيا تحديد المواقع العالية الدقة، والمعروفة باسم نظام الملاحة العالمي المتطور عبر الأقمار الصناعية (GNSS). تحديد الموقع الدقيق لأي مركبة على قرب 40 سم حتى عند القيادة بسرعة عالية.

وباستخدام تقنية Dual SIM Dual Active (DSDA). تدعم حلول LG في نفس الوقت وظائف السيارة المتصلة والقيادة الذاتية. مما يسمح لركاب السيارة بالاستمتاع بخدمات الترفيه وميزات الراحة والسلامة.

كما توفر وحدة الإصدار 16 * 5G من مشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP) أداء أفضل بشكل ملحوظ واتصالات أكثر موثوقية. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الهوائي الذكي المسطح لشركات صناعة السيارات بالاحتفاظ بالخطوط الديناميكية الهوائية لتصميماتهم الأصلية. التي كان من المستحيل استخدامها مع الهوائيات التقليدية “زعنفة القرش”.

LG تفوز بعدد من العقود الجديدة مع صانعي السيارات العالميين المعروفين

وقال يون سيوك – هيون، رئيس فرع حلول مكونات المركبات في إل جي: “بفضل خبرتنا وكفاءتنا في مجال صناعة السيارات المتصلة عن بعد. نجحت إل جي في الفوز بعدد من العقود الجديدة مع صانعي السيارات العالميين المعروفين”.

مضيفا: “مع حلول سهلة التنفيذ للغاية في مختلف نماذج من المركبات بفضل تصميمنا المعياري المتكامل. توفر أجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من LG مستوى لا مثيل له من المرونة للمصنعين والخدمات المتنوعة للمستخدم النهائي”.

وبصفتها شريكا موثوقا به لشركات صناعة السيارات حول العالم، تساعد LG في خلق مستقبل أفضل وأكثر أمنا. على طرق العالم من خلال مجموعتها المتنامية من ابتكارات التنقل المتقدمة.

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