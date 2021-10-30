“LG” تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2021

أعلى عائد ربع سنوي في تاريخ الشركة يعكس الطلب القوي على الأجهزة المنزلية والتلفزيونات المتطورة من إل جي.

أعلنت شركة “LG Electronics Inc” عن رقم مبيعاتها خلال الربع الثالث من عام 2021 بقيمة 18.790 مليار وون كوري (16.23 مليار دولار أمريكي). بزيادة قدرها 22٪ عن الربع نفسه من عام 2020. وأعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخ “ألجي إلكترونيكس”. كما كانت المردودية قوية أيضًا في الربع الثالث، حيث تم تعويضها جزئيًا بتكلفةغير جارية.

كانت أرباح التشغيل البالغة 540.7 مليار وون كوري (466.99 مليون دولار) أقل بنسبة 49.6٪ عن الربع الثالث من العام السابق. وهو ما يعكس مخصصات احترازية بقيمة 480 مليار وون كوري (415 مليون دولار).

وأعلنت شركة “LG Home Appliance & Air Solution Company” عن مبيعاتها خلال الربع الثالث من عام 2021. حيث بلغت 7.06 تريليون وون كوري (6.1 مليار دولار) بأرباح التشغيل بلغت 505.4 مليار وون كوري (436,51 مليون دولار).

وزادت المبيعات بنسبة 14,7٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2020 ، متجاوزة 7000 مليار وون كوري للمرة الأولى بفضل النمو القوي في الأمريكتين وأوروبا.

ينبغي أن تساعد القدرة التنافسية للمنتج والكفاءة التشغيلية “أل جي” في الحفاظ على زخم نموها. وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام.

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