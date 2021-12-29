LG تُقدم المطبخ المزدوج الجديد

تقترب شركة LG إلكترونيكس، من تقديم أحدث أجهزة الطهي، لتعزيز تجربة المطبخ و المتمثلة في مجموعة من الأفران المزدوجة LG InstaView وفرن الميكروويف ذي الغطاء المدمج.

وفي هذا السياق وحسب بيان للشركة، تتميز مجموعة الأفران المزدوجة بتقنية LG InstaView التي تتيح للمستخدمين رؤية ما بداخل الجهاز بضغطة مزدوجة بسيطة على الزجاج.

مما يساهم في اصاءة الجزء الداخلي دون الحاجة إلى فتح الباب وترك الهواء الساخن يهرب.و سيُعرض المنتجان لأول مرة في CES 2022 الأسبوع المقبل.

كما تعتمد الأفران الجديدة على تقنية الحمل الحراري ProBake® لعلامة “إل جي” للطهي السريع والشامل دون التسخين المسبق.

وهذا لتقديم وجبات شهية مطبوخة بشكل متساوٍ في كل مرة. بفضل التحكم الدقيق في درجة الحرارة وتدفق الهواء.

اضافة الى توفر تقنية ProBake أوقات طهي أقصر وهي أيضًا المحور الرئيسي في وضعي Air Fry و Air Sous Vide في الفرن.

Air Fry للطهاة يسمح بإعداد وصفات مقلية لذيذة ومقرمشة

كما سيسمح وضع Air Fry للطهاة بإعداد وصفات مقلية لذيذة ومقرمشة باستخدام زيت أقل بكثير من القلي.

في حين يضمن Air Sous Vide أطباق طرية وعصرية تمنح رواد المطعم فرصة التمتع بطعم فريد ولذيذ.

ويعني هذا انه لم يعد هناك وقت لإنتظار الطهي، بفضل تقنية إل جي Ul-traHeat ™ Power Burner

كما يستخدم النصف الآخر من المطبخ الثنائي المتميز تقنية Steam Cook , في فرن المايكرويف Over-the-Range من “إل جي”،

وهي تقنية حصرية لطهي أطعمة أكثر بمهيوهة أكثر و ألذ.

في سياق آخر، يعد ExtendaVent ™ Slide-out من هذا الميكروويف المتميز فعالاً في الحد من وجود الدخان والروائح العالقة في المطبخ.

وبفضل تصميمه الداخلي وتقنية EasyClean يعد تنظيف الفرن لعبة اطفال. إذ يمكن الحفاظ على نظافته بفضل الطلاء المتقدم الذي يمنع الطعام والشحوم من الالتصاق

ويسمح بالتنظيف السهل بقطعة قماش مبللة فقط.

علامة “إل جي” تقدم خدمة ThinQRecipe الجديدة

بالمقابل وفي سنة 2022، ستقدم علامة “إل جي” خدمة ThinQRecipe الجديدة التي توفر تجربة استخدام سهلةـ أكثر اكتمالاً وملائمة.

وهذا من خلال إتاحة جميع خدمات المطبخ الذكي والمحتوى من “إل جي”وشركائها في مكان واحد. يمكن الوصول إليه من خلال تطبيق ThinQ

كما توفر تقنية LG ThinQRecipe تجربة سلسة تسمح لأي شخص لإستعمال مئات الوصفات السهلة المتابعة والتخطيط لها وشرائها وطهيها.

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