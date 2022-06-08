LG electronics توفر حلولا رقمية لفائدة المؤسسات والنشاطات التجارية

استحدثت شركة “إل جي ” دعائم اتصالية جديدة تستهدف بشكل خاص شركات الإشهار الحضري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “PME”.

كما تستهدف هذه الدعائم الاتصالية كذلك، الفضاءات التجارية الكبرى وكذا محطات الوقود والخدمات والمطاعم. فضلا عن مختلف الأنشطة التجارية الأخرى.

وتهدف هذه الخدمة، لنشر الإعلانات بشكل أفضل من خلال شاشات عرض عالية الدقة. تهدف أساسا إلى الترويج للمنتجات والخدمات. وتقدم تجربة رقمية لعرض الإعلانات متعددة الاستخدامات بمختلف الأحجام والنماذج.

وبفضل وظائفها المتعددة، توفر شاشات “إل جي” الجديدة ، حلولا مناسبة للفضاءات التجارية الكبرى وكذا الانشطة التجارية البسيطة، مع تقديم تجربة جديدة في التسوق.

تتميز شاشة “إل جي” Ultra Stretch Signage بسهولة التثبيت في المساحات غير المستغلة سابقا، كالأسقف والجدران والأعمدة، بشاشة عرض يبلغ ارتفاعها 58:9 ويمكن تقسيمها على أربعة أجزاء بمحتوى بصري متميز ، ويندمج مع محيطه ليكون بمثابة خلفية مثالية للإعلانات الترويجية.

وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن تركيب الشاشات الذكية “إل جي LG UHD Signage عند مدخل المحلات الكبرى لجذب انتباه الزبائن. بفضل شاشتها الفائقة الدقة Ultra HD و بغشائها مضاد للانعكاس. يمكنه تقديم المعلومات الصحيحة للزبائن وفي أي وقت.

ويتم استخدام الشاشة الذكية (LG UHD) عادة، كوسيلة للتواصل كالإعلانات الخاصة بالتدابير الصحية. أو التذكير بالإجراءات الأمنية المعتمدة داخل المتجر. أو التركيز على منتوج معين والترويج للسلع مع تقديم مختلف العروض. بفضل الصورة الاستثنائية عالية الدقة وبدرجة إضاءة عالية تصل إلى 700 نيت (nit). والتي تجعل منها شاشة واضحة وعملية.

المطاعم تشهد تحولا رقميا سريعا

كما تمثل المطاعم من بين الأماكن التي تشهد تحولا رقميا سريعا. وتوفر أكبر قدر من الفعالية في العملية الإنتاجية وعرض خدمات أفضل للزبائن.

وتقدم “إل جي” حلا أمثل في إدارة المحتوى الموجه لخدمة المطاعم السريعة (QSR) وخدمات الأطعمة والمشروبات (F&B).

برمجيات سوبرساين SuperSign QSR تساعد في بلوغ التحول الرقمي بفضل نظام اللافتات داخل المتاجر باستخدام جميع البيانات مثل معلومات الطلبيات. مدة التحضير، فترة ونظام إدارة قائمة الإنتظار بالنسبة للزبائن. علاوة على نظام إعلانات المطبخ “PoS” نقاط البيع.

هذه اللافتات الرقمية تتميز بانعكاس جمالي من ناحية التصميم الداخلي وتوفر محتوى ترفيهيا و ممتعا للزبائن.

أما الشاشة الخارجية IP rated LG ، بإضاءة 4000 “نايت” ، فهي تجذب الزبائن بمجرد دخولهم إلى المؤسسة. وحتى من داخل سيارتهم. بفضل شاشتها فائقة الإضاءة، وبفضل تصميمها القوي IP56 المقاوم للتقلبات الجوية.

تقدم شاشة “إل جي” الجديدة قائمة بألوان زاهية وفي جميع الأوضاع. تمتاز الشاشة بالنحافة وخفيفة الوزن. ويمكن استخدامها كشاشة عرض من نوع واحد أو متعددة العروض. تم تصميم هذه الشاشة بناءً على منصة webOS. فهي توفر عرض الإعلانات وفقًا لمعايير العلامات التجارية دون تشويه أو تغير للألوان.

ولإكمال تشكيلة الشاشات المهنية، تطلق “إل جي” شاشة LG High Brightness للعرض الرقمي. وهذه الشاشة تجذب الزبائن بفضل جودة صورتها الرائعة وإضاءة مذهلة بـ 4000 نايت.

وتساعد سلسلة XS المؤسسات على تحسين صورة علامتها التجارية من خلال جذب انتباه الركاب. وتقديم العروض الترويجية والإعلانات في مناطق تعرف حركة مرورية كبيرة. مع جعل تجربة التسوق للزبائن أكثر إمتاعًا.

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