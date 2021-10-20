LG One Quick..أداة تواصل سريعة وإبتكارية للعمل بطريقة فعالة

أطلقت “LG Electronics” حل عرض إبتكاري “LG One Quick ” الذي سيخلق صنفا جديدا

تم تطويره استجابةً لأساليب العمل الجديدة . يغير ويوسع الطريقة التي يتواصل بها الأفراد والزملاء والفرق في الواقع الجديد للعمل عن بُعد.

“LG One: Quick” يتكون من “One:Quick Works” تصميم “55CT5WJ” ، و”One:Quick Flex” (تصميم 43HT3WJ )، و”One:Quick Share” (تصميم SC-00DA) ، مخصصا لمشاركة الشاشة لاسلكيًا.

“وان كويك ووركس” هو شاشة عرض متطور للتداول عن طريق الفيديو بمقاس 55 بوصة وبدقة عرض فائقة 4 كيلو بكسل “4K UHD”. مقترنة بأداة إنتاجية شاملة مناسبة لمجموعة متنوعة من بيئات العمل مثل غرفة الاجتماعات. يتميز بشاشة لمس 43 بوصة بدقة “4K UHD” ويحتوي على دعامة للهاتف المحمول ليناسب سيناريوهات الاستخدام المختلفة في جميع أنواع إعدادات العمل. ويعتمد كلا النموذجين على “windows” ويتوافقان مع مكتبة كبيرة من تطبيقات التداول عن طريق الفيديو وأدوات التعاون.

ويمكن للمستخدمين بمجرد الاقتران “One: Quick Share” ، توصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم بسرعة وسهولة بمنتجات العرض الرقمي المتوافقة مع LG”.

“One Quick Works لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.

توفر”LG One: Quick Works” اتصالات تفاعلية سلسة لعقد اجتماعات مكتبية سلسة ومثمرة. ويتضمن هذا الحل الشامل الحائز على جائزة راد دوت 2021 “”Red Dot 2021 وجائزة إيف تصميم 2021 “iF “Design 2021” ، على كمبيوتر شخصي مدمج يعمل بنظام “وينداوز”. وكاميرا بدقة فائقة تقدر بـ4 كيلو بيكسل “4K UHD” وميكروفون ومكبر صوت ولوح أبيض رقمي.

بالإضافة إلى الحل المدمج لـ”ألجي” المتمثل في التداول عن طريق الفيديو “One: Quick Remote Meeting”. يمكن للمستخدمين استخدام الاختصارات لتثبيت تطبيقات التداول عن طريق الفيديو والتعاون الشائعة مثل “Teams”و”Webex” و”Zoom”، لتحسين الإنتاجية.

كما أن الميكروفون عالي الكسب فعال في التقاط الأصوات بوضوح يصل إلى ستة أمتار مع الحد الأدنى من ضوضاء الخلفية . بينما تتبع الكاميرا ذات دقة “3840 × 2160”. وتركز تلقائيًا على الشخص المتحدث، ويمكن إيقاف تشغيل الكاميرا والميكروفون بسهولة لتحقيق أقصى قدر من الخصوصية.

زيادة على ذلك، يوفر “One Quick Works” ميزات تسيير وتحكم سهلة الاستخدام. يعمل تطبيق التداول عن طريق الفيديو”One: Quick Remote Meeting” بسلاسة مع “One: Quick Works” لمشاركة الوثائق بأشكال مختلفة. ويمكن تنفيذ رسومات تفاعلية في الوقت الفعلي، واكتشاف من يتحدث تلقائيًا في الطرف الآخر من غرفة الاجتماعات. وهو مجاني للستة أشهر الأولى.

“One:Quick Share” لتعدد مطلق الاستخدامات، ميزة “Quick Share One” مشاركة سريعة لشاشة الكمبيوتر المحمول مع نماذج العرض الرقمي المتوافقة مع “إل جي”. بعد عملية الاتصال ، يمكن للمستخدمين مشاركة شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بهم عن طريق الضغط فقط على زر التبويب “One: Quick Share USB” .

يعد تبديل الجهاز المصدر بنفس السهولة ، مع ما يصل إلى أربعة مصادر يمكنها الاتصال في وقت واحد بمنتجات العرض الرقمي لـ”إل جي”. ويمكن “One: Quick Share” إجراء إعدادات منتجات لافتات “إل جي” المتصلة ، مثل مستوى الصوت ونمط الصورة وسطوع الشاشة ، بدون جهاز تحكم عن بعد.

وصرح “بايك كيمون”نائب رئيس الأكبر ومسؤول الوحدة التجارية “Information Display” لشركة “إل جي الكترونيك بيزنس سلوشن” أن “إل جي” تسعى إلى توفير منتوجات بأحدث التكنولوجيات مصممة بعناية.

وقال أن”One:Quick”: نشأ عن الحاجة إلى بيئة جديدة أجبرتنا على الخروج عن المألوف. من خلال تزويد عملائنا بطرق جديدة للتفاعل و دفع الامور .آملا أن يتمكنوا من تحقيق توازن أفضل والاستمتاع بالعمل والحياة.

ولقد صُممت المجموعة الاخيرة لحلول العرض المتطورة لـ”أل جي” لتقديم تجربة تلقائية تعزز الإنتاجية والتعاون لنقل اتصالات المكتب إلى مستوى جديد تمامًا من السهولة والراحة. ستتوفر سلسلة “LG One: Quick” اعتبارًا من هذا الشهر في كوريا ، وبعدها في الأسواق الرئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.