LNEA تراسل المفتشية العامة للرئاسة.. نستنكر عدم تحرك مديرية الخدمات الجامعية تيبازة

أرسلت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، رسالة مفتوحة للمفتشية العامة للرئاسة، استنكرت وبشدة. من خلالها مواصلة مديرية الخدمات الجامعية تيبازة الصمت و عدم التحرك. لخلق إستقرار واضح داخل الاقامات التابعة لها إقليميا. كما طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعادة النظر في كيفية تعيين مسؤولي الاقامات الجامعية وفق شروط صارمة من أجل تحسين الحياة الطلابية و خلق حالة هدوء داخل الأحياء الجامعية.

واستهلت الرابطة رسالتها كالآتي ” [إذا كان رَبُّ البيتِ بالدفِّ ضارباً… فشيمةُ أهلِ البيت كلِّهِمُ الرَّقصُ] يؤسفنا أن نبدأ هذه الرسالة. بهذه العبارة كصورة مصغرة عن الوضعية الحالية التي تمر بها المدينة الجامعية تيبازة في شقها الخدماتي ، أين أصبحت كرامة الطالب شيئا هينا. على مسؤولي قطاع الخدمات الجامعية تيبازة و صارت آخر اهتماماتهم ، و بعد أن استنفذنا كل السبل و الطرق و التي من شأنها أن تحسن الخدمات المقدمة. من خلال تدخلاتنا العديدة السابقة و ذلك بالتقيد بالمرسلات الصادرة من طرف الوصاية و التي تدعو فيها بالتكفل الأمثل بالطلبة و تحسين معيشتهم داخل الإقامات الجامعية. إلا أننا لم نلتمس أي نية من طرف مدراء الإقامات الجامعية حمون فاطمة و يمينة صلاح بالقليعة. بل حتى الإجتماعات التي أقيمت بحضور مدير الخدمات الجامعية شكلية فقط و لم ترفق بمحاضر إجتماعات مختومة” .

كما أكدت الرابطة “أن سياسة الهروب إلى الأمام و تعنت المسؤولين و إصرارهم على إهانة الطالب في كل مرة قد بلغ أقصاه. فخطورة الوضع الراهن تكمن في انتهاك واضح لحقوق الطلبة”.

مضيفة “فرغم اللجان التحقيق التي جاءت و نشكر وزارة التعليم العالي على إرسالها إلا أن و بعد ذهاب هاته اللجان. تعود حليمة لعادتها القديمة “.

هذه هي المشاكل التي تواجهها الإقامات الجامعية حمون فاطمة و يمينة صلاح بالقليعة

أين أكدت الرابطة في رسالتها على جملة من المشاكل التي تواجهها الإقامات الجامعية حمون فاطمة و يمينة صلاح بالقليعة. والمتمثلة في: رداءة الوجبات المقدمة للطالبات و نخص بالذكر الإقامة الجامعية حمون فاطمة و يمينة صلاح بالقليعة. ضرب رزنامة تقسيم الوجبات المصادق عليها من طرف مدراء الإقامات الجامعية حمون فاطمة و يمينة صلاح بالقليعة. عرض الحائط و تغيير الوجبات، التسيير المبهم لمصلحة الاطعام بالإقامة الجامعية يمينة صلاح بالقليعة. غياب مادة الدجاج في قائمة الوجبات اليومية منذ الدخول الجامعي ، خلق حالة للإستقرار في المدينة الجامعية تيبازة. من خلال سياسة الكيل بمكيالين إتجاه التنظيمات الطلابية من طرف مدير الخدمات الجامعية تيبازة و محاولة التفرقة بينهما.

اجتماع مدير الخدمات الجامعية تيبازة مع أشخاص غرباء في الاجتماعات التي يعقدها مع الشركاء الاجتماعيين. والذين ليست لهم أي صلة مع الطالب، غياب التنسيق الجدي بين مديرية الخدمات الجامعية و مدراء الإقامات. التذبذب في تموين الإقامة الجامعية يمينة صلاح و حمون فاطمة بمادة الخبز. و إن وجدت فبجودة أقل ما يقال عنها رديئة تأخر في توزيع وجبات الغداء بالإقامة الجامعية يمينة صلاح. لأكثر من مرة في بداية هذا الأسبوع، التضييق النقابي المتواصل من طرف مدير الإقامة الجامعية يمينة صلاح بالقليعة. و تفضيل تنظيم على تنظيم داخل الإقامة و عدم إستقبال ممثلي التنظيم الطلابي. و الرد على الاتصالات رغم أننا تنظيم معتمد بجمعية عامة و بحضور ممثلي الإدارة و المحضر القضائي مع توفر النصاب القانوني المطلوب .

LNEA: نستنكر مواصلة مديرية الخدمات الجامعية تيبازة الصمت

وجاء في ختام رسالة الرابطة الوطنية للطبة الجزائريين ” انطلاقاً من الصفة التي استمدت لنا من الجماهير الطلابية فإننا نستنكر و بشده. مواصلة مديرية الخدمات الجامعية تيبازة الصمت و عدم التحرك لخلق إستقرار واضح داخل الاقامات التابعة لها إقليميا. كما نطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعادة النظر في كيفية تعيين مسؤولي الاقامات الجامعية. وفق شروط صارمة من أجل تحسين الحياة الطلابية و خلق حالة هدوء داخل الأحياء الجامعية”.

كما اعتبرت الرابطة أن هذه الرسالة ، بمثابة إشعار بإحتجاج إلى غاية تسوية كل الأمور العالقة. التي تحدث في الاقامات الجامعية القليعة .