“LNEA” تراسل بداري لإنصاف المدينة الجامعية تيبازة

راسلت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري. لانصاف المدينة الجامعية تيبازة التي تواجه سوء التسيير وخدمات جامعية سيئة على مستوى الإقامة الجامعية حمون فاطمة و يمينة صلاح، حسب بيان للرابطة.

وأوضح المصدر أنه ولأول مرة تم تسجيل فشل في تسيير واستقبال الطلبة بالمدينة الجامعية تيبازة وهو ما يقسم ظهر نجاح الدخول الجامعي الجديد. رغم الخرجات البروباغندا التي قام بها مسؤولي الإقامة الجامعية حمون فاطمة ويمينة صلاح و كأن كل شيء على ما يرام في الصور التي تنشر في صفحاتهم الرسمية لكن الواقع يعكس كل هذا.

مضيفا أن “قطاع الخدمات الجامعية يشهد حالة للإستقرار في هذا الموسم نتيجة اتباع سياسة الهروب إلى الأمام. من طرف المدير الولائي الحالي و كل من مدير الإقامة الجامعية حمون فاطمة و يمينة صلاح الذين. يعملون دون هوادة في تكسير سيرورة السنة الجامعية الجديدة. و هذا نتيجة غلقهم باب الحوار من جهة و ضرب التنظيمات الطلابية مع بعضها البعض لإحداث أزمة بين الحركات الطلابية” .

المدينة الجامعية تيبازة.. طالبات ينمن بدون تناول وجبة العشاء

كما أشارت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، أنه وللمرة الثانية على التوالي يتم نفاذ الوجبات ( وجبة العشاء ). ونوم الكثير من الطالبات بدون أكل بالإقامة الجامعية حمون فاطمة و يمينة صلاح. مطالبة بفتح تحقيق لكشف المستور عن الكثير من التجاوزات حسبها.

بالإضافة إلى ذلك –يضيف البيان- “تم تقديم الأسبوع الماضي ويوم الجمعة الفائت كذلك بالإقامة الجامعية حمون فاطمة. كرية واحدة من اللحم وزنها لا يفوق 40غرام في حين القانون واضح وهو قطعة اللحم لا تتجاوز 150غرام وهذا مايدل على انتهاك صارخ و هضم لحقوق الطلبة. بعبارة اخرى أين تذهب باقي الغرامات ؟؟ رغم أن هذه الفعل تكرر أكثر من مرة !! .و إلى ذلك ، و لعلم سيادتكم المحترمة ، أن آلة غسل الأواني بالإقامة الجامعية حمون فاطمة بالقليعة لا تشتغل. منذ الدخول الجامعي دون تحرك الإدارة لإصلاح هذا العطب ، زيادة على ذلك شراء هدايا وامتيازات خاصة للتنظيمات المحسوبة باسمه (الانتماء النقابي). لكسر التنظيمات الطلابية الأخرى و محاولة إغراء بعض من مناضلات التنظيم للخروج من التنظيم و الدخول الى تنظيم آخر” .

وبخصوص مراحيض الإقامة الجامعية يمينة صلاح، أكدت الرابطة أن وضعيتها المتردية كارثية و لا تليق بمستوى الطلبة. إذ أن النظافة منعدمة و تذبذب شبه يومي للمياه دون تدخل مدير الإقامة الجامعية. مشيرة أنه لايتم الرد على اتصالاتنا. والمدير مازال يتبع سياسة عدم إشراك الحركات الطلابية المعتمدة داخل المدينة الجامعية منذ سنة 2017 .

وفي سياق آخر نوه البيان أن مدير الإقامة الجامعية حمون فاطمة تلفظ بألفاظ غير قابلة أساسا. حيث صرخ في وجه طالبة و هددها بسحب مقرر الايواء في أول يوم من الدخول الجامعي رغم أن الطالبة جديدة و تنحدر من ولاية البيض.

الإقامة الجامعية حمون فاطمة تأوي غرباء

ورغم التعليمات الصارمة بمنع دخول الغرباء و كل من ليس له صفة الطالب إلا أن الإقامة الجامعية حمون فاطمة. أبت إلا أن تكسر هاته التعليمية و ضربها عرض الحائط، ويتم إيواء موظفي المدارسم داخل الإقامة، يضيف البيان.

وفي ختام البيان طلبت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين من وزير التعليم العالي بصفته المسؤول الأول عن القطاع. و أب جميع الطلبة و الطالبات إيفاد لجنة تحقيق يكلفها بالتواصل المباشر مع فئة الطلبة الساكنين بالاحياء الجامعية السالفة ذكرهم. للحديث اكثر عن ما يعنيه الطالبات و كذا فتح تحقيق حول ما تم سرده في هذا البيان

مؤكدة أنها كلها ثقة في التحرك لمحاسبة جميع المتقاعسين الذين يريدون تكسير قطاع الخدمات الجامعية تيبازة. الذي كان يضرب به المثل في سنوات السابقة من خلال الاستقرار و الهدوء الذي كان يعمه .