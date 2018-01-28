“M” أول فيلم رعب جزائري السبت المقبل بالموﭬار

سيقدم العرض الإفتتاحي لأول فيلم رعب جزائري “M” للمخرج عمار زغاد، السبت المقبل على الساعة السادسة مساءا بقاعة الموقار بالعاصمة.

الفيلم يروي قصة مجموعة من الشباب الهواة يتواجدون داخل مغارة مهجورة بهدف تصوير فيلم.

لكن الأحداث تأخذ مجرى آخر حين يعثرون على قبر في تلك الدهاليز.

وحسب منتجي الفيلم، العمل يدخل ضمن أفلام الرعب، يرتكز أساسا على عناصر التشويق.

قصته تحمل لمسة جزائرية واضحة ، و خاصة ما تعلق بمدينة قسنطينة، لأن هذا الجانب كان أساس الفكرة.

وذكر أصحاب الفيلم أن “M” يحمل روحا شبابية وموجه للجمهور الواسع.

حيث يعتمد عرض الأحداث على أكثر من لغة للحوار، لفتح أكثر من مجال للتصور و الخيال.

كما اعتمد مخرج الفيلم على كلاسيكيات أفلام الرعب، التي استخدمها بطريقة تجعل المشاهد أكثر رعبا، حسب ذات المصدر.

“M ” هو فيلم رعب طويل مدته 70 دقيقة، سيناريو “شوقي زيد”،إخراج “زغاد عمار” وإنتاج قسطنطين للإنتاج السمعي البصري.

أدى أدواره كل من محمد دلوم، سامي العمراني، هاجر سراوي، نسيبة عطاب، ريان ديب، أسامة مهني.