“mbc” تحسم جدل استمرار نانسي عجرم في برنامج ذا فويس كيدز

حسمت شبكة قنوات الـ”أم بي سي”، الجدل الذي أثير مؤخرا حول استمرار النجمة اللبنانية من عدمه في تحكيم برنامج المواهب “ذا فويس كيدز”.

وأثيرت العديد من الأقاويل، حول إنسحاب نانسي من لجنة تحكيم البرنامج، بعد حادثة مقتل الشاب السوري الذي إقتحم منزلها، على يد زوجها فادي الهاشم، قبل أسبوعين.

وحسب موقع “سبوتنيك العربي”، نفى مدير البرامج الترفيهية في “أم بي سي”، أليكس معوشي، إنسحاب نانسي عجرم من برنامج “ذا فويس كيدز”.

وقال معوشي في تصريح لبرنامج “أم بي سي تراندينغ”: “نانسي عجرم باقية، والأقاويل التي تتردد غير صحيحة”.

مشيرا إلى أن نانسي عجرم، ستصور في 24 فيفري المقبل الحلقة نصف نهائية من البرنامج، وفي 7 مارس الحلقة النهائية.

وأضاف ذات المتحدث، أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم، ستشارك في الموسم الرابع من برنامج “the voice kids”.