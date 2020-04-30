“MBC” تحسم نهائيا جدل إيقاف عرض برنامج “رامز مجنون رسمي”

أثار برنامج المقالب الرمضانية، للممثل المصري رامز جلال “رامز مجنون رسمي”، الكثير من الجدل منذ عرض أولى حلقاته.

وتم رفع دعاوى قضائية عاجلة لإيقاف عرض البرنامج، نظراً لتأثيراته السلبية على مشاهدية خاصة من الأطفال، حسب رافعي الدعوى.

ولإنهاء الجدل حول هذا الأمر، قام مازن حايك، المتحدث الرسمي لمجموعة “أم بي سي”، بالتعليق بشكل واضح من خلال تصريحاته لبرنامج “Trending”.

ونفى الحايك، بشكل تام ما قيل عن إيقاف عرض البرنامج، مؤكداً أن شبكة “MBC” تعرضه عبر 5 قنوات تابعة له، كما أن مشاهدات المقاطع الخاصة به عبر يوتيوب تتخطى 120 مليون مشاهدة.

وقال المتحدث، أن هناك من يرفضون هذه النوعية من البرامج، لكن هناك الكثير ممن يحبون مشاهدتها برغم شعورهم بالذنب من فكرته نفسها، لكن الأمر في النهاية مجرد مقلب.

وشدد الحايك، على أنه لا يتم عرض أية حلقة بدون الحصول على موافقة الضيف.