MDNews تطبيقة إلكترونية جديدة لوزارة الدفاع تدخل حيز الخدمة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن دخول التطبيقة الإلكترونية الجديدة “MDNews” حيز الخدمة.

وأفادت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين في بيان لها، أنه تم وضع حيز الخدمة تطبيقة إلكترونية جديدة، تسمح للمواطنين بالإطلاع الفوري على جميع المستجدات والاخبار الخاصة بالوزارة.

وأشارت وزارة الدفاع أن المواطنين ووسائل الإعلام يمكنهم الإطلاع على كل البيانات الصحفية، الإعلانات الجديدة، الخدمة الوطنية وكذا المواعيد ومعلومات أخرى عبر هذا التطبيق.

وأعلمت وزارة الدفاع كافة المواطنين أن التطبيقة الإعلامية المحمولة الجديدة والمسماة “MDNews”، تسمح كذلك بإرسال تنبيهات إلى كافة مستخدميها عند صدور أي مستجد.

وأكدت وزارة الدفاع أن التطبيق متوفر حصريا على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني (WWW.MDN.DZ) ويمكن تحميلها عبر الرابط:

www.mdn.dz/mdnews.apk