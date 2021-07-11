قناة النهار هوارية بن رقطة :” 40 درجة حرارة على المناطق الشمالية يوم غد “.. التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 11 جويلية 2021 - 15:38 meteo شارك غرِّد 250 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=958981 اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي يترحم الدركي المغـ دور شهيد الواجب ويشكر كل أفراد الدرك على مجهوداتهم قناة النهار 27 جوان أحوال الطقس / نشرية خاصة تحــر من إستمرار موجة حر تخص المناطق الجنوبية قناة النهار 04 جويلية إستمرار الأجواء المشمسة والحارة.. طقس نهار اليوم الخميس 24 جوان 2021 قناة النهار 24 جوان شعبان زروق: لأول مرة الشعب إنتخب الأشخاص ولم يختر الأحزاب في الإنتخابات التشريعية قناة النهار 24 جوان