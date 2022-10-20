قناة النهار Mister X: المؤثرين في الجزائر هدفهم التفاعل وفقط وما يهمهمش المحتوى بقلم النهار أونلاين نشر في 20 أكتوبر 2022 - 23:28 شارك غرِّد أرسل 3 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/SoRzy اقرأ أيضا أزيد من 10 آلاف دج.. متوسط تكلفة غداء الموظف لمدة شهر قناة النهار 14 أكتوبر طالع هابط: النوي يتغنى بولاة سعيدة تيارت ووهران ويطالب الشعب بالوقوف معهم قناة النهار 13 أكتوبر النعامة: إنطلاق عملية جني البطاطا وتوقعات إنتاج 400 قنطار في الهكتار بصفيصيفة قناة النهار 06 أكتوبر موتسيبي : الرئيس تبون جد محب لكرة القدم..وأنا واثق من نجاح الجزائر في تنظيم الشان قناة النهار 01 أكتوبر فاسألوا : البر حسن الخلق قناة النهار 11 أكتوبر "والي وهران :"مصنع رونو يستأنف نشاطه في تركيب السيارات قناة النهار 16 أكتوبر هذا ماقاله عبد الرزاق قسوم حول حـ ـروب الأحياء بالمفرقعات في المولد النبوي الشريف قناة النهار 07 أكتوبر أكرم معوشي: حياتي مع الروبوتات بدأت "بكارطون" قناة النهار 05 أكتوبر جـ ـرائم قتـ ـل ومدمنو المخدرات.. أكثر الـ.ـجثث التي تستقبلها مصالح التشريح قناة النهار 06 أكتوبر أرشديني : فسدت تربية وليدي قناة النهار 16 أكتوبر