MPA تعلن عن مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه قايد صالح

الوطني
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MPA تعلن عن مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه قايد صالح
بقلم أسماء.ع

أعلنت الحركة الشعبية الجزائرية، عن انخراطها في نداء الحوار،الذي دعا إليه نائب وزير الدفاع، قائد أركان،الجيش الوطني الشعبي،قايد صالح،من تمنراست.

وقالت في  بيان لها، إنها وفية لمبادئها الوطنية والديمقراطية عن طريق الحوار البناء بين  مختلف الشركاء السياسيين،الإقتصاديين،الإجتماعيين.

واعتبرت الحركة، أن الحوار السبيل الوحيد المؤدي إلى حلول توافقية بهدف حل المشاكل الوطنية بطريقة سياسية وسلمية.

وأعلنت الحركة الشعبية الجزائرية، جاهزيتها للمشاركة في الحوار بين الجزائريين، من أجل الخروج في أسرع وقت من الأزمة.

وقالت إن الحوار سوف يمكن من تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.


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