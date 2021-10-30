“must” و”kenzo” تدعمان جمعية “سيدرا” لتشجير الجزائر

تعزز سلسلة العطور “must” التزامها البيئي من خلال التعاون مع جمعية “سيدرا” في أول حملة لإعادة التشجير بزراعة آلاف أشجار “الحور” في غابة حروزة بولاية تيزي وزو. في أعقاب حرائق الغابات المأساوية التي اجتاحت الولاية في أوت الماضي ،

وتأكد “must”بالتعاون مع العلامة التجارية العالمية للألبسة “kenzo”وجمعية “سيدرا” الجزائر ، إلتزامهم في مجال استعادة التنوع البيولوجي. من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال تقليل معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وتجمع هذه الخطوة الأولى أكثر من 60 متطوعًا، جميعهم من جمعية “سيدرا” وجمعية “إيثران” المحلية طاقم “must”. وتشرف مديرية الغابات بولاية تيزي وزو على عملية إعادة التشجير حيث أوصت بشجرة الحور لهذه المنطقة. وتعتبر شجرة “الحور” هي الأنسب لطبيعة التربة، والهدف هو غرس أكبر عدد ممكن من الشجيرات في غابة حروزة. كما أنها كتلة غابية كثيفة تطل على بلدة تيزي وزو.

وهذه الحملة تتعلق بإعادة تشجير وصيانة عدة هكتارات من الغابات في مدن جزائرية مختلفة. والهدف الرئيسي منها هو ترميم النباتات وإعادة تكوين كتل الغابات في سياق بيئي و ايكولوجي.

وتأمل “must”في تشجيع هذا النوع من المبادرات بمشاركة من يرغب في الحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة مثل “kenzo”.

وشهدت العديد من ولايات الجزئار خلال شهر أوت المنصرم العديد من حرائق الغابات. تسببت في إتلاف هكتارات كبيرة من الأراضي خاصة على مستوى منطقة القبائل.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp