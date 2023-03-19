“NCA Rouiba” تنظم يوما توعويا لليوم العالمي لإعادة التدوير

نظمت NCA Rouiba بمناسبة اليوم العالمي لإعادة التدوير ، بالتعاون مع المقاطعة الإدارية لرويبة وشركة EXTRANET يوما توعويا حول النظافة والرسكلة.

كما نظمت الشركة بمناسبة اليوم العالمي لإعادة التدوير يوما توعويا لقاطني بلدية رويبة. بالتنسيق مع مؤسسة إكسترانات. وتم يتم تنظيم هذا العمل في وسط المدينة ، ويتمثل في توعية السكان بأهمية حماية البيئة ومكافحة التلوث. حيث يمثل اليوم العالمي لإعادة التدوير مبادرة للتشجيع على النظر إلى نفاياتنا من منظور جديد. ويهدف الحدث إلى بناء الوعي البيئي المجتمعي وتعزيز الممارسات المستدامة في المدينة.

حماية النظام البيئي هي إحدى القيم الرئيسية لـ NCA Rouiba وللمحافظة على نظافة البيئة حيث يكون المواطنون أفضل السفراء. طوال هذا اليوم ، كما قام موظفو الشركة برفقة موظفي الإكسترانت والمتطوعين المحليين بتنظيف شوارع المدينة وجمع النفايات.

وتم بعد التنظيف تعليم الزوار كيفية فرز النفايات بشكل صحيح خلال معرض الفرز الانتقائي. كما حضر خبراء البيئة لتقديم نصائح وإرشادات للمشاركين.

كما يهدف هذا اليوم التوعوي والتحسيسي إلى إبراز جهود المقاطعة الإدارية للرويبة ومؤسسة إكسترانت لخلق مساحات نظيفة تلائم الساكنة.