NIKE تطلق أحذية رياضية إفتراضية

تمكنت شركة “NIKE ” من إستحواذ مكانة خاصة في صناعة الأحذية والألبسة الرياضية، وإستطاعت أن تستحوذ على ملايين من الزبائن عبر العالم. وأصبحت ماركة عالمية يتباهى بها عشاق هذا النوع من الأزياء.

وأعلنت “نايك” مؤخرا على أنها اشترت شركة أحذية رياضية إفتراضية “RTFKT”، مقابل مبلغ لم تكشف عنه. حيث تريد الشركة العملاقة توسيع نطاق تواجدها بسرعة في “metaverse” التي تنمو حاليا بسرعة.

كما تعتبر “نايك” واحدة من أوائل العلامات التجارية الكبرى التي دخلت الفضاء الإلكتروني.

وقال “جون دوناهو”، الرئيس التنفيذي لشركة “نايك” أن هذا الإستحواذ هو خطوة أخرى تسرع التحول الرقمي للشركة. وتسمح بتقديم خدمة نوعية للرياضيين والمبدعين عند تقاطع الرياضة والإبداع واللعب والثقافة.

ويذكر أن “نايك” شركة RTFKT في فيفري الماضي نجحت في التعاون مع الفنان الشاب “FEWOCiOUS” لبيع أحذية رياضية حقيقية مقترنة بأحذية افتراضية. وتمكنت من بيع حوالي 600 زوج من أحذية ”NTF” في 6 دقائق فقط، وحققت أكثر من 3.1 مليون دولار حينها.

وقدمت “Nike” ملفا لإنشاء ملابس افتراضية و اتخذت العلامة التجارية خطوة أخرى إلى الأمام من خلال الاستحواذ على “RTFKT Studios”. وهي علامة تجارية تصنع أحذية رياضية وأشياء افتراضية أخرى. في الواقع. ومن المؤكد أن “نايك” ستقدم ملابس فريدة يمكن شراؤها وارتداؤها في الواقع الإفتراضي.

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