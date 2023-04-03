ONAB: إنخفاض في أسعار أغذية الأنعام عبر 23 وحدة.. هذه الأسعار الجديدة

أعلن الديوان الوطني لتغذية لأنعام وتربية الدواجن ONAB، عن إنخفاض في أسعار أغذية الأنعام. و هذا على مستوى 23 وحدة أغذية الأنعام التابعة للمجمعات الجهوية والمتواجدة على المستوى الوطني (شرق . غرب . وسط).

وحسبما أفاد به الديوان عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، فإن أغذية دجاج الإستهلاك (البداية) DEMMARRAGE إبتداءا من 7860 دج. وأغذية دجاج الاستهلاك (مرحلة النمو) CROISSANCE. إبتداءا من 6860 دج للقنطار. بالإضافة كذلك إلى أغذية دجاج الاستهلاك (نهاية النمو) FINITION إبتداءا من 6390 دج.

أما أغذية الدجاج البيوض PONTE إبتداءا من 5340 دج. وأغذية تسمين العجول JEUNE BOVIN إبتداءا من 5250 دج. أما أغذية البقر الحلوب VACHE LAITIERE إبتداءا من 4710 دج. بالإضافة كذلك إلى علف تسمين الخروف OVIN ENGRAISSEMENT إبتداءا من 3280 دج.

ودعا الديوان، من المربين إلى ضرورة التقرب من المديريات الجهوية على غرار الجهة الغربية بالمجمع الغربي للدواجن ONAB .ORAVIO . GAO. وحدة أغذية الأنعام مستغانم، وحدة أغذية الأنعام بن ياحي مستغانم. وحدة أغذية الأنعام واد تليلات ولاية وهران. بالإضافة كذلك إلى وحدة أغذية الأنعام بوقطب البيض، وحدة أغذية الأنعام الرحوية بتيارت. وحدة أغذية الأنعام الرمشي بتلمسان. بالإضافة كذلك إلى وحدة أغذية الأنعام سيدي براهيم بسيدي بلعباس.

كما حددت في الوسط : مجمع الوسط للدواجن ONAB ORAC GAC: وحدة أغذية الانعام الطرق الأربعة القبة ولاية الجزائر. وحدة اغذية الانعام بابا علي -بير توتة. وكذا وحدة أغذية الأنعام حطاطبة بتيبازة. وحدة أغذية الانعام القصر- ولاية بجاية. وحدة اغذية الانعام سيدي لخضر بعين الدفلى. ناهيك عن وحدة اغذية الانعام قصر البخاري بالمدية. وحدة اغذية الانعام عين بسام بالبويرة. بالإضافة كذلك إلى وحدة اغذية الانعام المسيلة، وحدة اغذية الانعام الجلفة.

كما حددت بالجهة الشرقية: المجمع الشرقي للدواجن ONAB ORAVIE GAE. وحدة أغذية الانعام عنابة، وحدة اغذية الانعام العلمة بسطيف، وحدة أغذية الانعام أولاد حملة بأم البواقي، وحدة اغذية الانعام بئر الذهب بتبسة. وحدة أغذية الانعام الحروش بسكيكدة، وحدة اغذية الانعام أوماش بسكرة، وحدة اغذية الانعام بوضروة بقالمة.