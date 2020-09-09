ONCI.. إعادة فتح المكتبات التابعة للديوان في العاصمة وتيبازة وقسنطينة

أعلن الديوان الوطني للثقافة والإعلام، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح أبواب مكتباته عبر الملحقات التابعة له في العاصمة وتيبازة وقسنطينة.

وأعلم الديوان على صفحته في “الفايسبوك”، الطلبة والتلاميذ، بإعادة فتح مكتباته عبر الملحقات التابعة له باالعاصمة، تيبازة وقسنطينة مع احترام شروط الوقاية حفاظا على سلامتهم.

مؤكدا فتح قاعات للمطالعة ومكتبات تتوفر على جميع الكتب بمختلف المجالات.

ودعا الديوان الوطني الطلبة والتلاميذ إلى التقرب من مرافقه للتحصل على المزيد من المعلومات.

وأكد البيان فتح مكتبة “دار الأنيس” بعين البنيان ومكتبة “مالك إبن النبي” في بلدية الحمامات بالعاصمة، ومكتبة المركّب الثقافي “عبد الوهاب سليم شنوه” بتيبازة ومكتبة قاعة “أحمد باي” بقسنطينة.