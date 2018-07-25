onci وهران توضح حول قاعة حفل إفتتاح مهرجان وهران

أعلنت الادارة الجهوية والمديرية العامة لديوان الثقافة والإعلام بوهران أنها لم تتلقى أي طلب مشاركة أومساهمة من طرف بلدية وهران.

وهذا من أجل تسليم كل من قاعتي المغرب والسعادة إلا يوم الثلاثاء 24 جويلية 2018 .

وفي بيان نشره onci وهران من أجل تنوير الرأي العام حول مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي عبر صفحته الرسمية عبر الفيسبوك.

أنه تم وضع القاعتين بكل إمكانيتهما التقنية واللوجيستكية وكل عمال ملحقة وهران للديوان الوطني للثقافة والاعلام تحت تصرف إدارة المهرجان.

ووأضاف البيان، أنه في نفس الوقت تم إلغاء مشروع البرامج المسطرة من قبل الديوان في هذه الفترة بالقاعتين للمساهمة في إنجاح التظاهرة.

وعليه لايمكن أن يتحمل الديوان خطأ الآخرين، خاصة وأن بلدية وهران هي من تعهدت بحجز القاعات وهي لا تسيرها.

كما لا يعقل أن يتم إرسال طلب منح القاعات بثقل مهرجانا دوليا على الساعة الثامنة و48 دقيقة ليلا 20سا 48 دقيقة، يوما قبل إقامة هاته التظاهرة.

ولهذا لا نتحمل أي مسؤولية مادام الطلب جاء متأخرا، ورغم كل هذا سلمت القاعتين في نفس اليوم الذي تلقينا فيه الطلب.