ONDA: أزيد من 400 قضية مساس بحقوق المؤلفين

سجل الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة 433 قضية مساس بحقوق المؤلفين خلال السنوات الأخيرة.

وقال القانوني بالديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة شمس الدين حداد، خلال لقاء حول حقوق المؤلف وحماية المعطيات الشخصية في عصر النشر و البيع الإلكتروني. على هامش الطبعة الـ26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب. إنّ القضايا تتعلق بحالات مساس بأعمال محمية منصوص عليها في إطار الأمر رقم 03-05 المتعلق بحماية الأعمال الأدبية أو الفنية”.

و أضاف ممثل الديوان، بأن الأضرار تتعلق بشكل أساسي برفض دفع عوائد حقوق المؤلف. و النشر غير القانوني للعمل و إستيراد و تصدير أعمال محمية دون ترخيص.

كما أشار في ذات السياق، إلى أن الاستغلال غير المرخص لعمل المؤلف وخدمات صاحب الحقوق المجاورة. تؤدي إلى رفع دعوى أمام المحكمة المدنية.

من جانبها، أكدت الباحثة في مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني هجيرة بودر. أن إشكالية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد تفاقمت فيما يخص المجال الرقمي إلى مستوى عابر للحدود.

و أضافت ذات الباحثة في القانون الرقمي، أن معطيات المستعملين التي يتم جمعها عبر المنصات الرقمية، تمثل “قيمة اقتصادية”. لأنه يتم إستغلالها من أجل “وضع إشهارات إلكترونية موجهة”.

كما ذكرت بدور الباحثين في المركز، سيما في مجال التطوير و الإيواء و ادارة مجال دي.زاد. مضيفة أن المركز يعكف على تطوير بنوك معطيات الكترونية و برمجيات في إطار حماية الملكية الفكرية للمبدعين.