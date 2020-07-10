“ONDA”.. استفادة 2795 فنان من المنحة الإستثنائية بسبب توقف النشاط الثقافي

كشف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “ONDA” استفادة 2795 فنان من المنحة الاستثنائية التي أعلنت عنها وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة.

وكشف الديوان الوطني عبر موقعه وصفحته الرسمية في “الفايسبوك”، مساء أمس الخميس، بأن عملية دعم الفنانين المتضرّرين من وباء “كورونا” لا تزال مستمرة.

مضيفا بأن جرى إحصاء 5517 مسجل عبر الأنترنيت و1084 عبر التسجيل المباشر والفاكس والبريد.

وأكد الديوان الوطني بأنه قام بدفع مستحقات عبر حسابات بنكية وبصيغة مباشرة في عملية أولى لصالح 319 عضو مستفيد يوم 28 أفريل الفارط، تلتها قائمة شملت 781 مستفيد في 3 ماي الفارط.

بالإضافة إلى قائمة بـ 395 مستفيد يوم 10 ماي و 722 فنان مستفيد يوم 17 ماي، ثم قائمة أخرى مست 252 مستفيد وأخرى أخيرة يوم 8 جويلية الجاري ضمّت 226 مستفيد.

وأنهى الديوان إلى أن العملية لا تزال مستمرة وهي تحتاج إلى دراسة ومراجعة حسب ما تنص عليه القوانين التي يسير عليها الديوان.

مؤكدا لجميع الفنانين المسجلين المودعين ملفاتهم بأنها تحظى بالعناية والمتابعة المستمرة مع التأكد من توفرها على كافة الشروط المطلوبة.