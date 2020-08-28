ONDA.. استفادة 3213 فنان من المنحة الاستثنائية بسبب توقف النشاط الثقافي

أعلن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “ONDA”، عن استفادة 3213 فنان من المنحة الاستثنائية التي أعلنت عنها وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة.

وكشف الديوان الوطني عبر صفحته الرسمية في “الفايسبوك”، مساء أمس الخميس، بأن عملية دعم الفنانين المتضرّرين من وباء “كورونا” مستمرة إلى غاية اليوم.

مضيفا بأنه جرى إحصاء 5517 مسجّل عبر الأنترنيت و 1084 عبر التسجيل المباشر والفاكس والبريد.

وأكد الديوان الوطني بأنه دفع مستحقات عبر حسابات بنكية وبصيغة مباشرة في عملية أولى لصالح 319 عضو مستفيد يوم 28 أفريل الفارط، تلتها قائمة يوم 3 ماي شملت 781 مستفيد.

بالإضافة إلى قائمة بـ 395 مستفيد يوم 10 ماي و 722 فنان مستفيد يوم 17 ماي، ثم قائمة مسّت 352 مستفيد وأخرى شملت 226 مستفيد، لتليها قائمة يوم 21 جويلية ضمّت 107 مستفيد، ثم قائمة أخيرة يوم 27 أوت تضمّ 311، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3213 مستفيد.

وأنهى الديوان إلى أن العملية لا تزال مستمرة وهي تحتاج إلى دراسة ومراجعة حسب ما تنص عليه القوانين التي يسيّر عليها الديوان.

مؤكدا لجميع الفنانين المسجلين المودعين ملفاتهم بأنها تحظى بالعناية والمتابعة المستمرة مع التأكد من توفرها على كافة الشروط المطلوبة.