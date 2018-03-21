ONDA تحمي إبداعات الجزائريين عبرالفايسبوك

كشف سامي بن الشيخ المدير العام لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن التوقيع قريبا على اتفاقية شراكة بين لوندا ومؤسسة فايسبوك.

وحسب بن الشيخ، فإنّ الجزائر ستكون ثاني دولة عبر العالم توقع على هذه الاتفاقية مع مؤسسة فايسبوك بعد فرنسا.

وأضاف بن شيخ الحسين بأن الهدف من هذه الإتفاقية هو حماية حقوق ومؤلفات الفنانين و المبدعين الجزائريين عبر الفايسبوك”.

خصوصا و أن مراقبة استغلال المؤلفات أصبحت صعبة مع التطور التكنولوجي.

وحسب ذات المتحدث فإنّ الاتفاقية تضاف إلى تلك التي تم التوقيع عليها عام 2014 مع مؤسسة غوغل.

و تحديدا مع “يوتوب” لحماية كل المصنفات الجزائرية.

مؤكّدا أنّ الجزائر كانت عاشر دولة عبر العالم توقع على هذه الاتفاقية مقارنة بعديد الدول الإفريقية و الأوروبية.