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ONJSA تندد بالإعتداء الذي تعرض له طاقم “النهار” !

الرياضة
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ONJSA تندد بالإعتداء الذي تعرض له طاقم “النهار” ! المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين
بقلم وليد كويني

عبّرت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، عن تضمانها المطلق مع الطاقم الصحفي لتلفزيون “النهار” بعد الإعتداء السافر الذي تعرض له بقسنطينة.

ونشرت المنظمة بيان، اليوم الأحد، بالصفحة الرسمية لها جاء فيه:” تعبر المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين عن تضامنها المطلق مع الزملاء في ” النهار”.

“وتستنكر هذا الاعتداء غير المبرر والمرفوض جملة وتفصيلا، والذي هو في الحقيقة مساس خطير بحرية التعبير، واعتداء صريح على حق المواطن في الوصول إلى المعلومة”.

يذكر أن الزميل محمد قريشي أصيب على مستوى الرأس، والزميل المصور على مستوى الرقبة، فضلا الأضرار المادية التي لحقت بالسيارة التي تقل الطاقم.

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