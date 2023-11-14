Ooredooالراعي الرسمي للطبعة الثانية من منافسات «TRAIL ALGERIA TREG 2023»

نظمت Ooredoo يوم أمس،بمقرها المتواجد في أولاد فايت بالجزائر العاصمة، حفل التوقيع على عقد الرعاية. مع الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل.

تم التوقيع على عقد الرعاية من طرف رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل عبد الكريم شوشاوي. والمدير العام لـOoredoo الجزائر، السيد روني طعمه بحضور إطاراتOoredooوكذا ممثلي جمعية TrailAfrica.

بمقتضى هذا العقد، تلتزم Ooredoo بمرافقة الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل كراعي رسمي للطبعة الثانية لماراطون .«TRAIL ALGERIA TREG 2023» الذي ستجري فعالياته من 25 نوفمبر إلى غاية 02 ديسمبر 2023 .بولاية تيميمون وذلك تحت رعاية كل من وزارة الشباب والرياضة. وزارة البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكيةوكذاوزارة السياحة و الصناعات التقليدية.

بمناسبة توقيع عقد الرعاية هذا، صرح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه: “تفتخر Ooredoo بمرافقة الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل في تنظيم الطبعة الثانية لـ” TRAILALGERIATREG2023″. الذي يجسد التجانس بين الرياضة والعمل. كما يُمثّل هذا الحدث الرياضي الذي ستحتضنه ولاية تيميمون. إحدى المناطق الخلابة بالجنوب الجزائري الكبير، فرصة لتشجيع الترويج للسياحة في الجزائر وكذا تطوير الأنشطة الثقافية والترفيهية.

تجددOoredoo التزامها بالوقوف إلى جانب الهيئات التي تعمل على الترويج للإرث السياحي. والثقافي والتاريخي للجزائر.”

من جهته، صرّح رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل، حكيم شوشاوي꞉ ” نحن سعداء بإبرام عقد الرعاية هذا مع مؤسسة Ooredoo التي تعتبر من أهمالمؤسسات التي تشجع الرياضة. بمختلف تخصصاتها في الجزائر. كما يسعنا أن نحيي وقوفOoredooإلى جانبنا لمرافقتنا في هذه التجربة الرياضية والسياحية والثقافية الفريدة، والتي ستساهم حتما في تثمين الإمكانات السياحية لبلادنا.”

تجدر الإشارة أن الطبعة الثانية لـTRAILALGERIATREG2023ستنظم بالشراكة بين الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل. بالتعاون وجمعية TrailAfrica التي تنظم رحلات العدو والماراطون في الصحاري عبر العالم.

كمؤسسة مواطنة، تعمل Ooredoo على الترويج للأنشطة الرياضية والسياحية التي تهدف إلى تعزيز إمكانات مختلف مناطق الجزائر.