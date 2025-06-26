Ooredooتتقدم بأحر تهانيها للشعب الجزائري بمناسبة “أوّل محرم”

بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة “أوّل محرم” 1447، الشهر الأول من التقويم الهجري، تتقدم Ooredoo المؤسسة. المواطنة بامتياز بأحر تمنياتها بالصحة والسعادة والرقي للشعب الجزائري ولكافة الأمة الاسلامية.

في رسالته التهنيئية بهذه المناسبة، صرح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه ” في هذا اليوم الذي يرمز إلى بداية السنة الهجرية الجديدة 1447. أتقدم باسمي الخاص وباسم مؤسسة Ooredoo بأحر التهاني وأطيب الأماني بالسعادة والسلم والرقي، للشعب الجزائري وللأمة الاسلامية. كما اغتنم هذه المناسبة للتأكيد عن التزام Ooredoo مقاسمة الجزائريين أفراحهم خلال الاعياد الوطنية والدينية”

وفاءًا لبعدها كمتعامل فعال وملتزم داخل المجتمع الجزائري تؤكد Ooredoo عن إرادتها في مقاسمة الجزائريين مختلف الأعياد. والمناسبات وفي مساهمتها الفعالة في ترقية قطاع الاتصالات وتعزيز التحول الرقميفي الجزائر.