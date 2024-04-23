Ooredooتشارك في الطبعة الـ 21 للصالون الدولي للصناعات الغذائية(DJAZAGRO)

تشارك مؤسسةOoredoo، في الطبعة الـ 21 الصالون الدولي للصناعات الغذائية (DJAZAGRO). الذي تقام فعالياته الى غاية 25 أفريل 2024، بقصر المعارض بالصنوبر البحري الجزائر العاصمة.

و تشارك Ooredoo في هذه الطبعة الـ 21 من الصالون الدولي للصناعات الغذائية DJAZAGRO، من خلال فضاء عرض حيث يتواجد مندوبو مبيعات. “Ooredoo للمؤسسات “للإجابةعلى أسئلة الزوار المهنيين. واطلاعهم على العروض والمنتجات المبتكرة.التي تقترحها المؤسسة والتي تتناسب مع متطلباتهم.

ومن خلال مشاركتها في الصالون المهني للصناعات الغذائية. تثبت Ooredoo التزامها بوضع خبرتها في خدمة المهنيينمن مختلف قطاعات النشاط.