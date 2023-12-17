Ooredooتعرض خبرتها على الشباب الباحثين عن العمل والمتخرجين الجُدد

شاركتOoredoo ، المؤسسة الداعمة للابتكار لدى المواهب الجزائرية من الشباب. في صالون التوظيف « JOB FAIR » الذي نظمته Emploi Partner يومي 15 و16 ديسمبر. بفندق الشيراطون بالجزائر العاصمة.

و يعد هذاالصالون، الذي جمع اهم الفاعلين الاقتصاديين الوطنيي.فضاء للتبادل بين الباحثين عن فرص العملوالمؤسسات التي تسعى إلى تشغيل الكفاءات النادرة. وهو فرصة مواتية لإيداع سيرهم الذاتية واجراء مقابلات التوظيف.

كما شاركتOoredoo في هذا الحدث بجناح،اين قام فريق من الموارد البشرية باستقبال وتوجيه الباحثين عن العمل. وايفائهم بالمعلومات حول فرص التشغيل التي تمنحها المؤسسة. واستقبال سيرهم الذاتية. ومناقشة برامج التنمية المهنية التيتنتهجها مديرية الموارد البشرية.

كما تؤكد هذه المشاركة عن التزام Ooredoo المتواصل من أجل الحفاظ على بُعدها كمؤسسة مشغلة بامتياز في السوق الجزائرية. بفضل خبرتها وبيئة العمل الإيجابية التي تمنحها. توفر Ooredoo فرصًا لمشوار استثنائي في مجال في تطوّر دائم.

من خلال مشاركتها في هذا الصالون للتشغيل. تؤكد Ooredoo على رغبتها في ترقية سياستها فيما يخص الموارد البشرية القائمة على راحة موظفيها.