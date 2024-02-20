Ooredooتقدم عروضها وحلولها لمهنيي السياحة

تشارك مؤسسةOoredoo في الطبعة الرابعة عشر للمعرض الدولي للسياحة والسفر والنقل والمعدات الفندقية “السياحة”. الذي تجري فعالياته من 20 إلى غاية 23 فيفري 2024 بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد في وهران.

ويجمع صالون”السياحة”، الذي يُعد ملتقى رئيسي للتبادل والتعاون، المهنيين الناشطين في السياحة والنقل والترفيه.وكذا حرفيين، بمشاركة أكثر من 180 عارضًا من مختلف قطاعات السياحة الوطنية والدولية.

ويقوم تجاريو مديرية Ooredoo للمؤسساتبتقديم عروضهاوحلولهاالملائمة لمهنييالقطاع، وكذا النصائحللزوار والمهنيين قصد مساعدتهم لتحسين نجاعتهمالعملياتية وتوفير تجربة زبائن أفضل ولتنمية نشاطاتهم.

من خلال مشاركتها في معرض “السياحة 2024″، تؤكد Ooredooعن التزامها المتواصل لتظل في قمة الابتكار التكنولوجي ولتقديم حلول تتطابق معاحتياجاتالمهنيين.