Ooredooتهنئ الشعب الجزائري بمناسبة أوّل نوفمبر

بمناسبة احياء الذكرى الـ69 لاندلاع ثورة التحرير الوطنية المجيدة، والتي تصادف أوّل نوفمبر. تتقدم Ooredoo للشعب الجزائري بأحر تهانيها وأطيب تمنياتها بالتقدم والازدهار.

ويمثل هذا التاريخ الخالد، الذي تم كتابته بأحرف من ذهب في التاريخ المعاصر، محطة تاريخية لتمجيد ذكرى تضحيات الشعب الجزائري الجسيمة والملاحم العظيمة التي خاضها خلال حرب التحرير الوطنية، في سبيل استعادة سيادته واستقلاله.

وفي رسالته التهنيئية للشعب الجزائري. صرح المدير العام لمؤسسةOoredoo، روني طعمه. “بمناسبة احياء الذكرى الـ 69 لاندلاع ثورة أوّل نوفمبر 1954 المجيدة

أتقدم باسمي الخاص وباسم جميع عمال مؤسسة Ooredoo.بأحر التهاني وأطيب التمنيات للشعب الجزائري.

اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية هي محطة هامة لكفاح ونضال الشعب الجزائري للدفاع بشجاعة عن وطنه ولاستعادة حريته بفضل تضحيات مليون ونصف مليون من الشهداء الأبرار. أغتنم أيضا هذه الفرصة التاريخية لأترحم على أرواح الشهداء الطاهرة. داعيا الله عز وجل ان يحفظ الجزائر وأبنائها”.

تجدر الإشارة أن Ooredoo أطلقت. بمناسبة إحياء الذكرى الـ 69 لاندلاع الثورة التحريرية، حملة اتصالية عبر مختلف وسائل الإعلام تحت شعار “الجزائر امانة ونحن مستقبلها”. تسلط الضوء من خلالها على تمسُّك الجزائريين بوطنهم واستعدادهم اللا مشروط للدفاع عنه وحمل مشعل أسلافهم.