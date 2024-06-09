Ooredooتُنظم عملية تنظيف غابة ”المداد“ تحت شعار ”بلادنا ديما نظيفة“

استمرارا لالتزامها في الحفاظ على البيئة وترقية الثقافة الخضراء. وقبيل موسم الاصطياف، نظّمت مؤسسة Ooredoo يوم السبت 08 جوان 2024 عملية تنظيف بغابة المداد. (الحظيرة الوطنية للأرز بثنية الحد) الواقعة على ارتفاع يفوق 1700 متر بولاية تيسمسيلت. تحت شعار” بلادنا ديما نظيفة“.

تُنظم هذه العملية بمناسبة اليوم الدولي للبيئة. الذي يحتفل به في 05 جوان من كل سنة، وتحت رعاية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فايزة دحلب. وبالتعاون مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي ومحافظة الغابات لولاية تيسمسيلت. وبحضور رئيس دائرة ثنية الحد، مدير الحظيرة الوطنية لثنية الحد ومدير البيئة.

شارك متطوعون من Ooredooوالجمعية الوطنية للعمل التطوعي في عملية التنظيف مجندين في مبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسة. مزودين بقفازات وأكياس بلاستيكية، وسط أجواء مرحة، للمساهمة في حماية هذه الحظيرة. التي تتميز بتنوعها الثري بالنباتات والحيوانات.

بهذه المناسبة، صرّح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه:” التزام Ooredoo بحماية البيئة والحفاظ على الإرث الغابي الوطني هو جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا المجتمعية للمؤسسة. نهدف من خلال هذه العملية المواطنة البيئية إلى تسليط الضوء على الثراء والتنوع البيئي لغاباتنا. مع تكثيف حملات التوعية والتحسيس الموجهة للرأي العام.