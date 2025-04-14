أعلن متعامل الهاتف النقال في الجزائر “Ooredoo”: الإطلاق الرسمي لمسابقة “نجمة الإعلام” في طبعتها الـ 18″ عن الإطلاق الرسمي لمسابقة “نجمة الإعلام” في طبعتها الثامنة عشرة لفائدة الصحفيين المحترفين.

وحسب بيان Ooredoo، سيتم فتح باب الترشيحات ابتداءً من يوم الثلاثاء 15 أفريل إلى غاية يوم الاثنين 30 جوان 2025. وتتناول هذه الطبعة الجديدة موضوعاً محورياً يواكب العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وذلك في كل من فئة الصحافة المكتوبة، والإعلام الإلكتروني، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية.

وتأتي مسابقة “نجمة الإعلام” في إطار استمرارية استراتيجية Ooredoo الرقمية، والتي يتمحور موضوعها الرئيسي حول “التحول الرقمي في الجزائر في عصر الذكاء الاصطناعي: التحديات والرهانات والآفاق”.

وستُتاح الفرصة للمشاركين في المسابقة التي تفتح باب الترشح لها من 15 أفريل إلى غاية 30 جوان 2025، لإبراز خبراتهم وإبداعاتهم الصحفية في التعامل مع هذا الموضوع المحوري واستكشافه.

ويجب أن تكون الأعمال المقدمة قد نشرت أو بثت بين 27 سبتمبر 2024 و30 جوان 2025.

ستُمنح الجوائز لأفضل الأعمال في الفئات التالية:

الصحافة المكتوبة العامة والمتخصصة.

الإعلام الإلكتروني.

البرامج الإذاعية.

البرامج التلفزيونية.

سيحظى الفائزون بنجمة الإعلام الثامنة عشرة بمكافآت مالية قيّمة في كل فئة، على النحو التالي:

الجائزة الأولى: 500,000 دينار جزائري.

الجائزة الثانية: 300,000 دينار جزائري.

الجائزة الثالثة: 200,000 دينار جزائري.

وتسهيلاً لمشاركتهم، يمكن للصحفيين إرسال ترشحهم للمسابقة عبر المنصة الخاصة بالمسابقة وذلك عبر الرابطين:

http://ore.do/media-star-participation

https://mediastar.ooredoo.dz

ويقوم المترشح بملء استمارة الترشح مع إرفاق الوثائق الثبوتية (صورة شخصية، البطاقة الصحفية والعمل الصحفي (المقال، التسجيلات الصوتية والفيديو). بالإضافة إلى التوقيع على الإقرار المرفق باستمارة الترشح لمسابقة “نجم الإعلام” الخاص بجمع ومعالجة بياناتهم الشخصية من طرف Ooredoo.

ويمكن للمترشحين أيضًا إرسال ملفاتهم على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وبإمكان الصحفيين الاطلاع على قانون المسابقة وشروط المشاركة على الموقع الإلكتروني (www.ooredoo.dz)، ركن “عن Ooredoo” والنقر على نجمة الإعلام.