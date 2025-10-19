Ooredoo الجزائر تبلغ عتبة الـ 15 مليون مشترك

احتفلت مؤسسة Ooredoo، الجزائرالعاصمة،من خلال حدثٍ مرموق، بمحطة مميزة في مسارها. تمثّل في بلوغها عتبة الـ 15 مليون مشترك.

يُعد هذا الحدث الاستثنائي، الذي تميز بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، إضافة إلى ضيوف مميزين وشركاء إلى جانب إطارات المؤسسة. محطة بارزة في تاريخ مؤسسة Ooredoo. ويؤكد مكانتها كـفاعل تكنولوجي رائد وشريك استراتيجي في تطوير قطاع الاتصالات في الجزائر.

تمّ خلال هذا الحفل عرض مقاطع فيديو ملهمة استعرضتالمسيرة الاستثنائية لـOoredoo الجزائرتحت شعار”15 مليون حكاية تجمعنا”. التي تواصل إثراء التجربة الرقمية لملايين الجزائريين. من خلال عروض مبتكرة، مساهمةً بذلك في التنمية المستدامة لقطاع الاتصالات في الجزائر.

كما شهد هذا الحدث المميز، تكريم 15 زبونًا وفيًا تم اختيارهم رمزيًا للاحتفال بكل مليون مشترك، إضافة إلى 15 عامل بالمؤسسةتجسيدًا لهذا الإنجاز عبر قصص حقيقية. من الثقة والوفاء. وتشاركه مع أولئك الذين كانوا جزءًا أساسيًا من مسارها ونجاحها.

هذا الإنجاز التاريخي هو تجسيد لثقة الجزائيين المتجددة في Ooredoo. وفرصة لشكرهم على وفائهم وثقتهم التي امتدت لأكثر من عقدين. مع أكثر من 15 مليون مشترك، تؤكدOoredoo مكانتها. ضمن أهم المتعاملين في السوق الوطنية. وتواصل مساهمتها الفاعلة في تعزيز الشمول الرقمي عبر كامل التراب الوطني.

هذا الاحتفال، الذي يتزامن مع الإطلاق المرتقب لتقنية الجيل الخامس (5G)في الجزائر، يجسّدتجربة Ooredoo، التي كانت من أوائل المتعاملين. الذين أطلقوا تقنية الجيل الثالث 3G. ثم نشر تقنية الجيل الرابع 4G في جميع أنحاء الوطن. وقد غيّرت هذه التطورات الحياة اليومية للجزائريين، وطريقة تواصلهم وعملهم وتفاعلهم مع العالم.

في كلمته بهذه المناسبة، وجّه روني طعمه، المدير العام لـOoredoo الجزائر، تحية تقدير وامتنان لملايين المشتركين، قائلاً:“إن بلوغنا 15 مليون مشترك هو.قبل كل شيء، فخرٌ جماعي لنا كمؤسسة ولمشتركينا الكرام، الذين نتقاسم معهم قيم عائلة Ooredoo العريقة. هذا النجاح هو ثمرة ثقتهم بعلامتنا التجارية، وبالاهتمام الكبير الذي توليه Ooredooلزبائنها، من خلال وضع الزبون في صميم استراتيجيتها. هذا الإنجاز يحفّزنا على المضي قدمًا، والاستمرار في الابتكار، وتقديم خدمات بمعايير عالمية، والمساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي في الجزائر.”