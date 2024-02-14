Ooredoo الجزائر تبلغ 13,4 مليون مُشترك وتُحقق إيرادات مُعتبرة

أعلنت مجموعة الاتصالات Ooredoo، يوم الاثنين الماضي، عن نتائجها المالية لسنة 2023، والتي تعرف نموا مستمرا.

وحسب بيان للمؤسسة، بلغت إيرادات Ooredoo الجزائر 91،9 مليار دينار جزائري مقابل 86،7 مليار دينار جزائري خلال سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 6%.

وقُدرت الإيرادات المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بـ 37 مليار دينار جزائري في سنة 2023. مقابل 30،8 مليار دينار جزائري سنة 2022، أي بزيادة 20،4%.

وخصصت Ooredoo الجزائر، خلال سنة 2023، استثمارات بقيمة 18،7 مليار دينار جزائري. لا سيما لتعزيز شبكتها للتغطية عبر كامل التراب الوطني. وتوسيع شبكتها للبيع من خلال افتتاح العديد من الحلات الذكية. مقابل 18،3 مليار دينار خلال عام 2022، اي بزيادة قدرها 2،2 %.

وفيما يخص عدد الزبائن، فقد بلغ 13،4 مليون مُشترك في نهاية ديسمبر 2023.

وهذا الاداء المتميز هو نتيجة الاستراتيجية الرابحة للمؤسسة، القائمة اساسا على الرقمنة وتعزيز شبكتها للتغطية. والموجهة نحو ترقية تجربة الزبائن من خلال وضع خبرتها التكنولوجية في خدمة زبائنها.

وبعد الإعلان عن هذه النتائج، صرح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه بالقول: “كانت سنة 2023، بالنسبة لـ Ooredoo الجزائر. استثنائية على جميع الأصعدة، وتُوِّجت بتحقيق نتائج مالية جد إيجابية”.

كما أضاف: “هذه الأرقام الإيجابية تؤكد عن نجاعة استراتيجية Ooredoo، القائمة على التعزيز المستمر لشبكتها للتغطية عبر كامل التراب الوطني. وعصرنة معداتها التكنولوجية، من أجل تقديم تجربة زبائن أفضل والتي تظل في قلب اهتماماتها وكذا رقمنة خدماتها المبتكرة”.

وتابع ذات المسؤول: “خلال سنة 2023، تألقت Ooredoo من خلال التزامها في مختلف العمليات ذات المسؤولية المجتمعية. أغتنم هذه الفرصة لأشكر زبائننا على ثقتهم ووفائهم. وأحيي تفاني جميع موظفينا الذين سمحوا لمؤسستنا بتحقيق خطوات هامة في سوق في تطور مستمر.”