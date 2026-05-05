Ooredoo الجزائر تتألق في المنتدى الجزائري للمسؤولية المجتمعية وتتوج بجائزة وطنية

شاركت Ooredoo الجزائر في أشغال الطبعة الثانية من المنتدى الجزائري للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات لسنة 2026. الذي احتضنته الجزائر العاصمة يومي 29 و30 أفريل، بمبادرة من Tech Hadina Dz. وسط حضور واسع لفاعلين اقتصاديين وخبراء في مجال التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، ساهمت المؤسسة في فعاليات المنتدى من خلال مشاركة مديرها للشؤون المؤسسية، رمضان جزائري. في ندوة بعنوان: “من المسؤولية المجتمعية للمؤسسات إلى المسؤولية المجتمعية للمنظمات: نحو مسؤولية أكثر شمولاً”. حيث استعرض أبرز المبادرات. التي أطلقتها Ooredoo لمرافقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر. مبرزاً رؤية المؤسسة الهادفة إلى ترسيخ ممارسات مستدامة تتماشى مع أهداف التنمية الشاملة.

كما توجت Ooredoo الجزائر بجائزة ضمن فعاليات RSE Awards Algeria 2026. حيث حصدت المرتبة الأولى في فئة “الصمود والابتكار الإقليمي المستدام”. تقديراً لجهودها في اعتماد استراتيجية فعالة في مجال المسؤولية المجتمعية. ترتكز على معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).

في حين، يعكس هذا التتويج المكانة التي باتت تحتلها Ooredoo الجزائر كفاعل تكنولوجي ملتزم بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. من خلال مبادرات مبتكرة وبرامج ذات أثر اجتماعي واقتصادي. ما يعزز حضورها ضمن منظومة المسؤولية المجتمعية على الصعيد الوطني.

كما تؤكد المؤسسة، من خلال هذه المشاركة والتكريم، مواصلة التزامها بدعم التحول المستدام. وخدمة المجتمع الجزائري، بما ينسجم مع تطلعات التنمية الوطنية.

