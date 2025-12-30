Ooredoo الجزائر تتمنى عاما سعيدا للشعب الجزائري

تتقدم Ooredoo الجزائر بأحر التهاني إلى كافة الشعب الجزائري، متمنية له عاماً جديداً مليئاً بالسعادة والازدهار.

ففي رسالته التهنئية بمناسبة العام الجديد، صرح روني طعمه، المدير العام لمؤسسة Ooredoo: “بحلول العام الجديد2026، أودّ أن أعرب باسمي الخاص وباسم عائلة Ooredooالجزائر، عن أطيب تمنياتنا للشعب الجزائري. لقد تميزت السنة المنصرمة بلحظات استثنائية تقاسمناها مع زبائننا وشركائنا، وهي لحظات تعكس الثقة والوفاء اللذَينٍ يضعهما فينا ملايين الجزائريين، كما تميزت بإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، وهي تقنية تفتح آفاقاً جديدة لمستقبل رقمي شامل.نأملأن يحمل عام 2026 في طياتهالمزيد من الازدهار والتكافل والأمل. التزامُناراسخ ومستمر بمواصلة تقديم أفضل الخدمات لزبائننا، والاستثمار في التنمية الرقمية للوطن، والمساهمة الفعّالة في بناء مستقبل متصل وشمولي لجميع الجزائريين.”

وتغتنم مؤسسة Ooredoo الجزائر هذه المناسبة لتقديم الشكر لملايين زبائنهاعلى وفائهم وثقتهم المتجددة، وكذلك لعمالهاعلى تفانيهم الدائملضمان شبكة عالية الأداء وخدمات عالية الجودة عبر جميع ربوع الوطن.

كما تؤكد مؤسسةOoredoo مجدداً سعيها في مواصلة الابتكار، وتوسيع بنيتها التحتية، ودعم المبادرات التي تعزز الإدماج الرقمي والتعليم وريادة الأعمال، بما يتماشى مع المبادئ المسطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر