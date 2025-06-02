Ooredoo الجزائر تحتفي باليوم العالمي للطفولة

نظمت Ooredoo والمؤسسة الناشئة TechMologyالمختصة في تصميم وتطوير الحلول التكنولوجية،فعالية مميزة احتفاءً بعالم الطفولة بكل ثرائه وتنوعه وإبداعه. أُقيمت هذه الفعالية تحت شعار ” ألعب وأتعلم” في حديقة الألعاب والتسلية”تيبازيا بارك”بمدينة تيبازة، والتي حُوّلت عبر هذه الفعالية إلى فضاء ترفيهي وتعليمي وشامل.

بحضور كل من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية تيبازة مذكور صبير والمدير الولائي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سفيان بن صغير، رمضان جزايري مدير الشؤون المؤسساتية لـ Ooredoo.تميز هذا الحدث ببرنامجه الغني والمتنوع شمل ورشات عمل تعليمية حول الروبوتات، وكذا ولوجا مجانيًا للألعاب. وأنشطة ترفيهية في الفضاء المفتوح.

وفّر هذا اليوم التعليمي والترفيهي لضيوفه الصغار نشاطًا. يجمع بين التعلم والتسلية من خلال ورشات عمل تفاعلية في مجال الروبوتات قدمتها مؤسسةTechMology. وفيها تمكن الأطفال المشاركون ضمن مجموعات من خوض مسابقة لتجميع روبوتات ذكية. فعبر تسخير التكنولوجيا في خدمة الترفيه والفضول، تمكنت Ooredoo من المزج بين الابتكار والترفيه لتوفير فضاءً حراً للأطفال للحلم والإبداع والتطور.

وفي هذه المناسبة، صرّح المدير العام لـ Ooredoo الجزائر روني طعمه: “الطفولة هي مهد كل بشائر المستقبل. ونحن في Ooredoo، نؤمن بأن كل طفل

يستحق أن يكبر في بيئة مواتية مشجعة على الاكتشاف والإنصاف والازدهار. فمن خلال الجمع بين سحر التكنولوجيا والادماج. نهدف إلى بناء جسور نحو المستقبل، ومرافقة كل طفل على طريق. المعرفة والكرامة والأمل.”