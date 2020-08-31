Ooredoo الجزائر تحقق رقم أعمال قدره 38 مليار دينار جزائري

واصلت Ooredoo استثماراتها في الجزائر، بالتوافق مع استراتيجيتها في تعميم الانترنت النقال بتدفق عالي، كل ذلك ضمن إطار استثنائي مرتبط بآثار كوفيد-19.

ومنذ ظهور الوباء، وباعتبارها مؤسسة مواطنة، ضاعفت Ooredooالمبادرات التضامنية قصد المساهمة في مجهودات محاربة فيروس كوفيد-19، بدعم كبير من شركائها كوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية.

بالرغم من هذه الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا، وخلال الست الأشهر الأولى من سنة 2020، واصلت Ooredooالجزائر التزامها، باستثمار قدره 6.5 مليار دينار جزائري، موجهة أساسا لتدعيم وعصرنة شبكة التغطية.

كذلك و خلال نفس الفترة، أطلقت Ooredooالجزائر، عرضا جديدا “ديما أوريدو”، يمنح للزبائن فرصة عيش تجربة رقمية فريدة من نوعها، لاسيما عبر استحداث تطبيقات أنازيكANAZIK و أنافليكس ANAFLIX، تطبيقات مبتكرة جزائرية 100%.

أما بالنسبة للأرقام، فقد قدرت عائدات Ooredooﺒ38 مليار دينار جزائري في السداسي الأول من سنة 2020 (41.1 مليار دينار جزائري لنفس السداسي من سنة 2019).

الناتج قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين(EBITDA) ، بلغ 12.6 مليار دينار جزائري (15 مليار دينار جزائري للسداسي الأول من سنة 2019).

قاعدة الزبائن مستقرة ب 12.9 مليون زبون في نهاية جوان 2020. على مستوى مجموعة Ooredoo، تمثل Ooredoo الجزائر 11% من عدد الزبائن و9% من مبلغ الاستثمارات.

هذا ورغم الظروف الحالية الاستثنائية، تواصل Ooredooاستثماراتها من اجل تدعيم، عصرنة وتحسين شبكة التغطية، مع تقديم عروض وحلول مبتكرة لزبائنها.