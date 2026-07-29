“Ooredoo الجزائر” تحقق نتائج قياسية وتقترب من 16 مليون مشترك

سجلت “Ooredoo الجزائر” نتائج مالية وتجارية قوية خلال السداسي الأول من سنة 2026. مواصلة منحاها التصاعدي في الأداء، بفضل استراتيجية ترتكز على الابتكار، والتميز التشغيلي. وتحسين تجربة الزبائن، إلى جانب تعزيز استثماراتها في تطوير البنية التحتية للاتصالات.

وأعلنت المؤسسة، في بيان لها، أن رقم أعمالها بلغ 64.2 مليار دينار جزائري خلال السداسي الأول من 2026. مقابل 56 مليار دينار جزائري خلال الفترة نفسها من سنة 2025، محققة نمواً بنسبة 14.5 بالمائة.

كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 28 مليار دينار جزائري. مقارنة بـ24.9 مليار دينار جزائري خلال السداسي الأول من العام الماضي. مسجلة زيادة بنسبة 12.1 بالمائة. وهو ما يعكس تحسن الأداء التشغيلي والإدارة الفعالة للتكاليف.

وعلى الصعيد التجاري، واصلت “Ooredoo الجزائر” توسيع قاعدة زبائنها، إذ بلغ عدد المشتركين 15.9 مليون مشترك إلى غاية 30 جوان 2026. مقابل 14.5 مليون مشترك خلال الفترة نفسها من سنة 2025. أي بنمو قدره 9.7 بالمائة. ما يعكس تزايد ثقة الجزائريين في خدمات وعروض المتعامل.

وفي إطار التزامها بتطوير البنية التحتية الوطنية للاتصالات، رفعت المؤسسة حجم استثماراتها إلى 14.9 مليار دينار جزائري خلال السداسي الأول من 2026. مقابل 8.6 مليار دينار جزائري في الفترة ذاتها من السنة الماضية. محققة نمواً استثنائياً بنسبة 74.1 بالمائة. بهدف تعزيز جودة الشبكة، وتسريع التحول التكنولوجي، ودعم مسار التحول الرقمي في الجزائر.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام لـ Ooredoo الجزائر، روني طعمه، أن النتائج المحققة تعكس نجاعة الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة والالتزام الكبير لفرق العمل. مشيراً إلى أن النمو المستدام في المؤشرات المالية، والتوسع في قاعدة الزبائن، وتسارع وتيرة الاستثمارات. يؤكد حرص المؤسسة على تقديم تجربة أفضل للزبائن، والمساهمة الفعالة في دعم التحول الرقمي بالجزائر.

وأضاف أن Ooredoo ستواصل الاستثمار لمواكبة التطورات التكنولوجية وخلق قيمة مضافة أكبر لزبائنها وشركائها. بما يعزز مكانتها التنافسية في سوق الاتصالات الوطنية.

كما تؤكد هذه النتائج قدرة Ooredoo الجزائر على مواصلة تحقيق نمو مستدام. وتعزيز دورها في دعم الابتكار والربط والاتصال، والإسهام في تجسيد الطموحات الرقمية للجزائر.