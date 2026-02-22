Ooredoo الجزائر ترعى الطبعة الخامسة لدورة الصحافة الوطنية داخل القاعة

أعلنت Ooredoo الجزائر عن رعايتها الرسمية للطبعة الخامسة من دورة الصحافة الوطنية داخل القاعة (فوتصال)، المنظمة بالشراكة مع المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، وذلك في إطار التزامها المتواصل بدعم الرياضة الوطنية ومرافقة الأسرة الإعلامية الرياضية.

وتحمل هذه التظاهرة اسم «دورة الصحافة الوطنية Ooredoo by»، حيث تهدف من خلالها المؤسسة إلى تكريم الصحافة الرياضية الجزائرية وتثمين دورها المحوري في ترقية الرياضة. وإبراز إشعاعها، إلى جانب تعزيز جسور التواصل بين مختلف الفاعلين في الحقلين الإعلامي والرياضي.

وتُقام فعاليات الدورة طيلة شهر رمضان المبارك بـالقاعة البيضوية. التابعة لـالمركب الأولمبي محمد بوضياف، حيث أُعطيت إشارة الانطلاق مساء الجمعة 20 فيفري 2026، وسط أجواء تنافسية. مميزة تعكس روح الشهر الفضيل القائمة على التقاسم والتضامن.

وتشهد هذه الطبعة مشاركة 24 فريقاً يمثلون مختلف وسائل الإعلام الوطنية. بمشاركة صحفيين رياضيين إلى جانب ضيوف وشركاء مؤسساتيين، ما يمنح الدورة بعداً مهنياً وتواصلياً يرسّخ مكانتها كموعد سنوي يجمع الأسرة الإعلامية. في إطار رياضي تنافسي.

ومن خلال مرافقتها لهذه التظاهرة، تواصل Ooredoo الجزائر تجسيد. دورها كمؤسسة مواطِنة تسعى إلى تشجيع التميز والمساهمة في تنشيط الساحة الرياضية والإعلامية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشكل مناسبة لتعزيز قيم التضامن والعمل الجماعي.