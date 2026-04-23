Ooredoo الجزائر تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة

تواصل شركة Ooredoo الجزائر تأكيد حضورها البارز في فعاليات القمة الإفريقية للتحول الرقمي 2026. من خلال عرض أحدث ابتكاراتها وحلولها التكنولوجية، في حدث يجمع أبرز الفاعلين في مجال التحول الرقمي والابتكار. عبر القارة الإفريقية.

وشهد اليوم الثاني من القمة زيارة سيد علي زروقي إلى جناح الشركة.حيث اطّلع على مختلف الحلول الرقمية التي تقدمها، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه السلطات العمومية. لدعم مسار التحول الرقمي في الجزائر وتعزيز الابتكار في القطاع التكنولوجي.

وفي هذا السياق، كشفت Ooredoo عن خدمة جديدة للحوسبة السحابية تعتمد نموذج البنية التحتية كخدمة (IaaS). والتي تتيح للمؤسسات الاستفادة من موارد تكنولوجية مرنة وآمنة عند الطلب، دون الحاجة إلى استثمارات أولية كبيرة، ما من شأنه تحسين. الكفاءة التشغيلية وتقليص التكاليف.

كما نظمت الشركة ندوة استراتيجية بعنوان: “استخدامات الجيل الخامس في قطاع الأعمال”. ركزت على التحولات العميقة التي يشهدها النسيج الاقتصادي في ظل انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس. وقد نشّط هذه الندوة كل من كريم ملاب وعلي جلال فتناسي، حيث استعرضا أبرز التطبيقات العملية لهذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات، مع تسليط الضوء على دورها في تحسين الأداء وتعزيز الابتكار.

وتهدف هذه المبادرة إلى إبراز الإمكانات الكبيرة التي توفرها تكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، خاصة في دعم المؤسسات ومرافقتها في مسار تحولها الرقمي، بما يواكب التحديات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة.