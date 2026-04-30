Ooredoo الجزائر تسجل نموًا قويًا في الثلاثي الأول 2026

أعلنت Ooredoo الجزائر، عن نتائجها المالية الخاصة بالثلاثي الأول من السنة الجارية، مؤكدةً مواصلة ديناميكية نموها بفضل نجاعة توجهاتها الاستراتيجية.

وسجلت المؤسسة، مقارنةً بنفس الفترة من سنة 2025، تحسنًا ملحوظًا في مختلف مؤشرات الأداء المالي، في سياق تميز بإطلاق أولى العروض التجارية لخدمة الجيل الخامس (5G) في الجزائر، في خطوة استراتيجية من شأنها فتح آفاق جديدة في مجال الاتصال والابتكار.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل Ooredoo الجزائر استثماراتها لتحديث بنيتها التحتية، خاصة من خلال تقدم مشروع الخدمة الشاملة للاتصالات (SUT) الذي دخل مرحلته الثالثة، والرامي إلى تعزيز أداء الشبكة وتحسين تجربة الزبائن، تماشيًا مع تزايد الاستخدامات الرقمية على المستوى الوطني.

وكشفت النتائج المالية أن إيرادات الشركة بلغت 30.9 مليار دينار جزائري خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مقابل 27.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع قدره 12.6 بالمائة.

كما ارتفعت قاعدة الزبائن لتصل إلى 15.6 مليون مشترك، مقارنة بـ14.5 مليون مشترك سنة 2025، مسجلةً نموًا بنسبة 7.5 بالمائة.

أما الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، فقد بلغت 13.4 مليار دينار جزائري، بزيادة تقدر بـ14.8 بالمائة.

وفيما يخص الاستثمارات، فقد سجلت قفزة لافتة لتبلغ 4.96 مليار دينار جزائري، بارتفاع يفوق 55 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ما يعكس التزام الشركة بتوسيع شبكة الجيل الخامس وتعزيز التغطية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وفي تعليق له على هذه النتائج، أكد المدير العام لـ Ooredoo الجزائر، روني طعمه، أن المؤسسة تواصل تحقيق أداء قوي يعكس صلابة استراتيجيتها، مشيرًا إلى أن إطلاق خدمة الجيل الخامس يمثل منعطفًا هامًا في مسار الشركة.

وأضاف أن Ooredoo الجزائر أصبحت تمتلك أكبر تغطية لشبكة الجيل الخامس في البلاد، وهو ما يعكس التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة تعتمد على الأداء والموثوقية، مبرزًا في الوقت ذاته أهمية تقدم مشروع الخدمة الشاملة للاتصالات في مرحلته الثالثة، لما له من دور في تحسين تجربة الزبائن وتقديم حلول مبتكرة.