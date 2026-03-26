Ooredoo الجزائر تشارك في الطبعة الأولى من GLOBAL AFRICA TECH 2026

تشارك Ooredoo الجزائر كراعي رسمي للطبعة الأولى من ملتقى Tech Africa Global 2026، المزمع تنظيمه من 28 إلى 30 مارس 2026 في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة.

ينظم هذا الحدث القاري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبإشراف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ويهدف إلى توحيد سياسات الابتكار واستراتيجيات البنية التحتية الرقمية وتعزيز ديناميكيات الاستثمار في إفريقيا.

وتشهد هذه الطبعة مشاركة رفيعة المستوى من وفود رسمية من عدة دول إفريقية، إلى جانب كبار الفاعلين في القطاع التكنولوجي والاتصالات والمستثمرين، إضافة إلى نخبة من المبتكرين في مجال التكنولوجيا الرقمية.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لـ Ooredoo الجزائر، روني طعمة قائلاً:

“نحن فخورون بمرافقة هذه الطبعة الأولى من Tech Africa Global 2026 بصفتنا راعياً. تؤكد Ooredoo من خلال هذه المشاركة التزامها بدور محوري في التحول الرقمي للقارة، عبر دعم التحولات التكنولوجية والمساهمة في بناء منظومة رقمية شاملة ومرنة ومترابطة.”

وتجدد Ooredoo الجزائر من خلال هذه المشاركة التزامها بدعم مسار تطوير الرقمنة في إفريقيا والمساهمة مع شركائها في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الابتكار الرقمي القاري.