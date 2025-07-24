Ooredoo الجزائر تعزز تغطيتها في المناطق المعزولة

أطلقتOoredooالجزائر حملة اتصال واسعة النطاق. وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المستمرة الرامية إلى تقليص الفجوة الرقمية وضمان توفير خدمات الاتصالات في المناطق. ذات الكثافة السكانية المنخفضة، بما في ذلك القرى والمناطق النائية من الوطن.

حاملةً لشعار قوي: «وين ما تكونو … تلقاونا في كتافكم»، تُبرز هذه الحملة القرب الذي توليه Ooredoo لزبائنها. لاسيما أولئك المتواجدين في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية الضعيفة. تُجسّد هذه الحملة التزام Ooredooالفعلي والملموس في تنفيذ هذا المشروع المهم، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين. أينما كانوا، من الاستفادة من خدمات الهاتف النقال والإنترنت بجودة عالية.

بهذه المناسبة، كشفت Ooredoo عن ومضة إعلانية جديدة ومبتكرة، أُنتجت خصيصًا لإبراز الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالخدمة الشاملةللاتصالات. ومن خلال مشاهد واقعية ولقطات صُوّرت في المناطق المعنية. يعكس هذا المحتوى البُعدين التكنولوجي والإنساني للمشروع. ويوضح الأثر الإيجابي. المباشر لهذه المبادرة على الحياة اليومية للسكان، الذين أصبحوا اليوم أكثر اتصالًا بالعالم.

وشهدت المرحلتان الأولى والثانية من البرنامج تقدمًا ملموسًا، حيث تم إلى غاية اليوم تشغيل أكثر من 400 موقع. كما تم ربط 19 ولاية بشكل كامل. من خلال تجهيزات ومنشآت دخلت حيّز الاستغلال الفعلي. أما فيما يخص المرحلة الثالثة. فقد تم وضع خطة تغطية تشمل 330 موقعًافي 22 ولاية، لاسيما ولايات الجنوب الكبير. وذلك تماشيًا مع الجدول الزمني المتفق عليه مع وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

تُسخّر Ooredoo كل خبرتها التكنولوجية، وقدراتها التشغيلية. والتزامها العالي بالمسؤولية المواطنة. من أجل تنفيذ هذا البرنامج وفقًا لأعلى المعايير. ويتم إنجاز هذه المهمة في إطار احترام صارم لبنود دفتر الشروط، وبروح الخدمة العمومية.

في هذا السياق، صرّح روني طعمه، المدير العام لـ Ooredoo الجزائر، قائلاً:

“إن مشروع الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية يُمثل أكثر من مجرد مبادرة تقنية. فهو يُجسّد خطوة استراتيجية نحو جزائر أكثر اتصالًا. ومن خلال إطلاق هذه الحملة التواصلية، نطمح إلى الاقتراب أكثر من كل مواطن جزائري. لنكون دومًا أكثر تواصلًا مع واقعه، واحتياجاته، وتطلعاته. إن انخراطنا في هذا المشروع الوطني. يُترجم ارتباطنا العميق برسالة الخدمة العمومية، ورغبتنا الثابتة في العمل بمسؤولية ودقة والتزام“.